Ввод жилья на Среднем Урале в январе-марте вырос на 34%

В январе-марте 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. жилья. Это на 33,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 764,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что в 1,5 раза больше уровня соответствующего периода 2023 года.

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