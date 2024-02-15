Ввод жилья на Среднем Урале в январе-марте вырос на 34%

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В январе-марте 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 1 млн 088,4 тыс. кв. м. ...15.02.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза
В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в 1,7 раза больше показателя ...15.02.2024 Ввод жилья на Среднем Урале в январе вырос в 1,7 раза
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В январе 2024 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 472,8 тыс. кв. м. жилья. Это в ...14.04.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 11,9%
В январе-марте 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 812,8 тыс. кв. м. жилья. Это на 11,9% больше показателя ...14.04.2023 Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 11,9%
УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В январе-марте 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 812,8 тыс. кв. м. жилья. ...