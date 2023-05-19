Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 328 млн руб. на завершение ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...03.02.2023 Свердловская область получит дополнительные 2 млрд рублей для финансирования строительной программы
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловская область получит дополнительные 2 млрд руб. для финансирования строительной ...11.10.2022 По заявке свердловского губернатора Евгения Куйвашева Екатеринбург получит свыше 700 млн рублей на строительство инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. По заявке губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область получит из федерального ...13.01.2020 В Академическом районе Екатеринбурга в прошлом году ввели в эксплуатацию 210 тыс. кв. метров жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2020. В Свердловской области в прошлом году ввели в эксплуатацию 2,39 млн кв. м. жилья. Об ...