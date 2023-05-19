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Вчера, 09:44

Свердловская область 4 февраля представила на выставке-форуме «Россия» в Москве проекты развития городской инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. Исполняющий обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов представил на международной выставке-форуме «Россия» в Москве 4 февраля проекты по развитию городской инфраструктуры Среднего Урала. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Свердловская область ежегодно увеличивает объемы жилищного строительства. Так, в 2023 году на Среднем Урале введено почти 3,3 млн кв. м. жилья.

«Наш регион стабильно входит в ТОП-10 субъектов страны по объему ввода жилья. Большую помощь нам в этом оказывают федеральные программы, в том числе программа «Стимул», которая предусматривает привлечение средств федерального бюджета на возведение инфраструктуры в рамках комплексного освоения территорий. У нас в работе два таких проекта — это Академический, где только в 2023 году было построено 359,3 тыс. кв. м., а в микрорайоне Солнечный — 73,5 тыс. кв. м. Благодаря «Стимулу» за последние годы в этих районах построено 25 участков дорог, 10 детских садов и четыре школы. В стадии строительства еще семь объектов», — сказал Григорий Сурганов.

Также эффективным инструментом для Свердловской области стало «Инфраструктурное меню», запущенное по решению президента РФ Владимира Путина. Губернатор Евгений Куйвашев привлек в виде инфраструктурных бюджетных кредитов 16,5 млрд руб. С помощью этих средств в Екатеринбурге ведется строительство объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Так, возводится поликлиника в Академическом, в конце прошлого года введен в эксплуатацию Губернаторский лицей в Солнечном — инновационный образовательный центр на 1 тыс. 200 мест, построены улицы в Новокольцовском и в районе Автовокзала.

В 2024 году на этих территориях будет введено суммарно более 650 тыс. кв. м. жилья.
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