Россияне получили во II полугодии 2024 года почти 1 трлн рублей прибыли с банковских вкладов

УрБК, Москва, 08.04.2024. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ожидаемой прибыли по итогам ...25.12.2023 В ЦБ спрогнозировали прибыль российских банков в 2024 году на уровне 2 трлн рублей
УрБК, Москва, 25.12.2023. В 2024 году прибыль российских банков может составить более 2 трлн руб., что на 40% меньше ...03.06.2021 Более 60% российских банков отмечают приток средств граждан
По итогам апреля более 60% кредитных организаций отметили приток средств граждан. Об этом говорится в исследовании ...03.06.2021 Более 60% российских банков отмечают приток средств граждан
УрБК, Москва, 03.06.2021. По итогам апреля более 60% кредитных организаций отметили приток средств граждан. Об этом ...