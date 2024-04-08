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Вчера, 15:43

Россияне получили во II полугодии 2024 года почти 1 трлн рублей прибыли с банковских вкладов

УрБК, Москва, 10.04.2024. Во второй половине 2023 года российские вкладчики получили почти 1 трлн руб. в виде процентов по банковским вкладам. Об этом сегодня заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе доклада перед депутатами Госдумы.

«Какие еще результаты повышения ключевой ставки, кроме замедления инфляции, мы видим на сегодняшний день? В августе 2023 года произошел важный перелом: начался активный приток денег на вклады. За пять месяцев, вплоть до конца прошлого года, вклады граждан выросли на 5,3 трлн руб. Это рекордные темпы. И благодаря высоким ставкам граждане во второй половине прошлого года заработали почти 1 трлн руб. процентов по вкладам. Приток средств на вклады продолжается, и по итогам I квартала 2024 года он составил почти 2 трлн руб.», — заявила Э. Набиуллина.

Ранее УрБК писал о том, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде марта выросла с 14,7 до 14,83%. Увеличение данного показателя, по словам Э. Набиуллиной, было следствием повышения ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году до 16%
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