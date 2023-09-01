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Вчера, 10:19

Максимальная ставка по рублевым вкладам в России выросла до 14,83%

УрБК, Москва, 08.04.2024. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках в третьей декаде марта выросла с 14,7 до 14,83%, говорится в материалах Банка России.

Отметим, что доходность вкладов растет из-за ужесточения монетарной политики. С июля прошлого года Банк России повысил ключевую ставку с 7,5 до 16%.
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