Максимальная ставка по рублевым вкладам в России выросла до 14,83%

В третьей декаде августа средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках ...01.09.2023 Средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 9,66%
УрБК, Москва, 01.09.2023. В третьей декаде августа средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти ...13.01.2022 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ увеличилась до 7,74%
УрБК, Москва, 13.01.2022. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.10.2021 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 6,43%
УрБК, Москва, 14.10.2021. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...14.05.2020 Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросла до 5,51%
УрБК, Москва, 14.05.2020. Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках РФ, ...