На Среднем Урале продолжает дорожать морковь

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На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала свекла

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. С 12 по 19 февраля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

За неделю на Среднем Урале цены на куриные яйца снизились на 2,62%

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 22 по 29 января 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали яблоки

С 31 июля по 7 августа в Свердловской области значительнее всего выросли цены на яблоки (на 4,8%, до 143,75 руб. за ...