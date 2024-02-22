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На Среднем Урале продолжает дорожать морковь

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. С 25 марта по 1 апреля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на морковь (на 2,8%, до 53,46 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что за неделю с 18 по 25 марта морковь на Среднем Урале подорожала на 3,35%.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на сахар (на 1,95%, до 72 руб. за кг), куриные яйца (на 1,56%, до 118,61 руб. за десяток), бананы (на 1,47%, до 167,86 руб. за кг), свеклу (на 1,31%, до 47,67 руб. за кг) и яблоки (на 1,27%, до 138,74 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на свежие огурцы (на 5,02%, до 203,56 руб. за кг).
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