Власти Среднего Урала выделили из регионального бюджета 40,6 млн рублей для внедрения бережливого производства на 20 предприятиях

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 15 ...

Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на свердловских предприятиях превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) ...

В обучающих проектах Уральской ТПП приняли участие 377 свердловских предприятий

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил из регионального бюджета более 20 млн рублей на повышение производительности труда

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального ...