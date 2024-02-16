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Власти Среднего Урала выделили из регионального бюджета 40,6 млн рублей для внедрения бережливого производства на 20 предприятиях

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Власти Свердловской области увеличили финансирование регионального проекта «Производительность труда» в два раза, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из регионального бюджета 40,6 млн руб. на внедрение инструментов бережливого производства на 20 предприятиях. Список промышленных компаний, которые заявили о своем желании войти в проект, уже утвержден.

Напомним, что проект ориентирован на малый и средний бизнес с выручкой до 400 млн руб. Первые 10 свердловских промпредприятий стали его участниками в 2023 году.

Крупные компании, имеющие выручку свыше 400 млн руб., могут принять участие в аналогичном федеральном проекте «Производительность труда». В настоящее время совокупный экономический эффект 252 свердловских предприятий, участвующих в федеральном проекте, оценивается в 3 млрд руб., а выработка в регионе увеличилась в полтора раза. При этом время изготовления единицы товара сократилось на 40%.
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