Власти Среднего Урала выделили из регионального бюджета 40,6 млн рублей для внедрения бережливого производства на 20 предприятиях

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 15 ...26.12.2023 В обучающих проектах Уральской ТПП приняли участие 377 свердловских предприятий
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Совместно со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП) ...28.06.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил из регионального бюджета более 20 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из регионального ...29.07.2022 Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...