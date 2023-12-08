Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на свердловских предприятиях превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Екатеринбурге первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков 15 февраля на координационном совещании, организованном региональным центром компетенций, подвел промежуточные итоги реализации на Среднем Урале нацпроекта «Производительность труда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.



Так, выработка в регионе увеличилась в полтора раза, время изготовления единицы товара сократилось на 40%, а общий экономический эффект составил свыше 3 млрд руб.



«С 2018 года к проекту присоединились 242 предприятия, с целью расширить диапазон своих производственных возможностей, и более 4,5 тыс. работников прошли обучение новым формам организации производства», — сообщил Алексей Шмыков на вручении почетных дипломов финалистам и победителям губернаторского конкурса «Лучшие практики наставничества», а также руководителям 15 наиболее активных предприятий — участников нацпроекта по итогам прошлого года.



Напомним, что по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области с 2023 года реализуется региональный проект по повышению производительности труда, финансируемый из областного бюджета. Проект направлен на поддержку предприятий, чья выручка не превысила 400 млн руб.