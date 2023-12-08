Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на свердловских предприятиях превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. Свердловская область вошла в итоговый рейтинг регионов — лидеров национального проекта ...19.12.2022 Свердловская область вошла в число лидеров национального проекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022. Свердловская область вошла в число 18 субъектов страны, которые являются лидерами ...29.07.2022 Свердловская область вошла в топ-15 лучших регионов по реализации нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2022. Свердловская область вошла в топ-15 лучших российских регионов по реализации нацпроекта ...12.10.2021 111 свердловских предприятий стали участниками нацпроекта «Производительность труда»
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. 111 предприятий из Свердловской области стали участниками национального проекта ...25.03.2021 Свердловская область получит из федерального бюджета 335 млн рублей на повышение производительности труда
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2021. Свердловская область в 2021-2023 годах получит из федерального бюджета 334,6 млн руб. ...