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В Екатеринбурге в день празднования Масленицы общественный транспорт будет ходить чаще

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. В Екатеринбурге в день празднования Масленицы, 17 марта, общественный транспорт будет ходить чаще. Это позволит горожанам и гостям города быстрее добираться до локаций, где будут проходить увеселительные мероприятия, сообщает газета «Вечерний Екатеринбург».

Народные гуляния пройдут в ЦПКиО имени В.В. Маяковского, в летнем парке «Уралмаш» и в Основинском парке.

Доехать до ЦПКиО жители уральской столицы смогут на трамваях № 3 «ЦПКиО — ВИЗ», № 6 «ЦПКиО — Машиностроителей», № 10 «ЦПКиО — 7 Ключей», № 20 «ЦПКиО — Шарташ», № 21 «ЦПКиО — ЦПКиО».

До летнего парка «Уралмаш» можно добраться на трамваях № 5 «Шарташ — площадь 1-й Пятилетки», № 8 «40 лет ВЛКСМ — Машиностроителей», № 24 «Эльмаш — 7 Ключей».

До Основинского парка можно доехать на троллейбусе № 32 «Коммунистическая — Академическая». Также до площадок продолжат ходить автобусы.

Напомним, что в летнем парке «Уралмаш» сейчас ведется реконструкция исторической локации. Проект благоустройства разработала и передала городу компания «Атомстройкомплекс». Работы планируется завершить к концу 2025 года.
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