В Екатеринбурге в день празднования Масленицы общественный транспорт будет ходить чаще

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Администрация Екатеринбурга расширила территорию ЦПКиО

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. Центральному парку культуры и отдыха (ЦПКиО) имени В. В. Маяковского в Екатеринбурге ...

В Екатеринбурге после пожара в ЦПКиО усилили охрану

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2021. Администрация Центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского (ЦПКиО) в ...

В Екатеринбурге из-за коронавируса закрывается ЦПКиО имени Маяковского

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2020. В Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса и введения режима повышенной ...

В Екатеринбурге отменили временный трамвайный маршрут от ЦПКиО до станции «Ботаническая»

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. В Екатеринбурге временно введенный трамвайный маршрут № 29 от Центрального парка ...

Во время ЧМ-2014 доехать до фан-зоны ЦПКиО можно будет на бесплатных автобусах

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2014. Администрация Екатеринбурга проработала транспортную схему доставки и развозки ...