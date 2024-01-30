УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 тыс. руб. Тот же показатель на рынке долгосрочной аренды однокомнатных объектов достиг 23,6 тыс. руб. за месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

Согласно данным сервиса, в столице Южного Урала на стоимость долгосрочной аренды, снимая квартиру посуточно, можно прожить девять дней. При этом месяц посуточной аренды обойдется дороже месяца долгосрочной в 3,2 раза.

Кроме того, согласно исследованию, объем предложения на рынке посуточной аренды в Челябинске в 4,9 раза выше, чем на рынке долгосрочной.

По мнению эксперта сервиса «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, сдача квартиры в посуточную аренду может принести владельцу больший доход в сравнении с долгосрочной арендой, однако такой вариант предполагает высокую вовлеченность собственника жилья, а не получение пассивного дохода.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 09:03 В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...

30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...

17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%

УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...

13.09.2023 В Челябинске аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 54%

УрБК, Челябинск, 13.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2023 года составила ...

20.03.2023 Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске за год снизился на 31%

УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинске спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 31%. В целом по ...

Популярные новости
16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом02.02.2024Битва за «Федерацию»07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником02.02.2024Погружение в искусство
Архив новостей
Март 2024 (35)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18