Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 01.03.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 2,5 тыс. руб. Тот же показатель на рынке долгосрочной аренды однокомнатных объектов достиг 23,6 тыс. руб. за месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Согласно данным сервиса, в столице Южного Урала на стоимость долгосрочной аренды, снимая квартиру посуточно, можно прожить девять дней. При этом месяц посуточной аренды обойдется дороже месяца долгосрочной в 3,2 раза.



Кроме того, согласно исследованию, объем предложения на рынке посуточной аренды в Челябинске в 4,9 раза выше, чем на рынке долгосрочной.



По мнению эксперта сервиса «Циан.Аналитика» Елены Лапшиной, сдача квартиры в посуточную аренду может принести владельцу больший доход в сравнении с долгосрочной арендой, однако такой вариант предполагает высокую вовлеченность собственника жилья, а не получение пассивного дохода.