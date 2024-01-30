Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Челябинске в феврале составила 2,5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года ...30.01.2024 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...13.09.2023 В Челябинске аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 54%
УрБК, Челябинск, 13.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2023 года составила ...20.03.2023 Спрос на рынке долгосрочной аренды жилья в Челябинске за год снизился на 31%
УрБК, Челябинск, 20.03.2023. В Челябинске спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 31%. В целом по ...