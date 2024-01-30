В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале 2024 года составила 3,1 тыс. руб. Тот же показатель на рынке долгосрочной аренды однокомнатных объектов достиг 28,3 тыс. руб. за месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



Согласно данным сервиса, в столице Урала на стоимость долгосрочной аренды, снимая квартиру посуточно, можно прожить девять дней. При этом месяц посуточной аренды обойдется дороже месяца долгосрочной в 3,3 раза.



Кроме того, согласно исследованию, объем предложения на рынке посуточной аренды в Екатеринбурге в шесть раз выше, чем на рынке долгосрочной.