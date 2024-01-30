В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир в феврале составила 3,1 тыс. рублей

УрБК, Челябинск, 30.01.2024. В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2 тыс. руб. За год ...30.01.2024 Предложение на рынке посуточной аренды квартир в Екатеринбурге за год выросло на 21%
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге средняя стоимость посуточной аренды квартир составляет 2,4 тыс. руб. За ...17.10.2023 В Челябинске средняя стоимость посуточной аренды жилья за год выросла на 23%
УрБК, Челябинск, 17.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Челябинске в октябре 2023 года составила 1 ...16.10.2023 Средняя стоимость посуточной аренды «однушек» в Екатеринбурге за год выросла на 31%
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Екатеринбурге в октябре 2023 года составила ...13.09.2023 В Челябинске аренда однокомнатных квартир за год подорожала на 54%
УрБК, Челябинск, 13.09.2023. В Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в сентябре 2023 года составила ...