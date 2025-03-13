Арендовать квартиру в Екатеринбурге стало дешевле

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Циан: Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге за полгода подешевела на 8%

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. Средняя цена аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге с сентября 2023-го по март ...

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге за год вырос на 31%

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге в феврале 2025 года вырос на 31% по сравнению с ...

Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге за год вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге в феврале 2025 года ...

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале подешевела на 1,1%

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в феврале снизилась на 1,1%, до 33 тыс. 024 руб. в месяц. Об ...

Аренда однокомнатных квартир в Екатеринбурге в феврале подешевела на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в феврале снизилась на 1,1%, ...