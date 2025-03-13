Арендовать квартиру в Екатеринбурге стало дешевле

В Екатеринбурге отмечается снижение цен на съемные квартиры. Аналитики связывают это с перетоком спроса и увеличением предложения на рынке, в том числе за счет вывода на арену инвестиционных квартир и тех объектов, которые владельцы решили не продавать из-за сложной ситуации с ипотекой.
По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге с сентября 2024 по март 2025 года снизилась на 8% — с 35,9 тыс. до 33,2 тыс. руб. в месяц.
«Снижение ставок аренды фиксируется на протяжении двух кварталов на фоне неплохих продаж и на «вторичке», и в новостройках. Помимо внутриотраслевых факторов (перетоки спроса, перевод предложения) это может отражать и общее замедление в экономике. Сезонный рост спроса и ставок, скорее всего, мы увидим и в этом году, но он будет выражен слабее, чем в 2023 и 2024 годах», — считает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Лапшина.
Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» добавляют, что объем предложения на рынке долгосрочной аренды в Екатеринбурге в феврале 2025 года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте студий выбор увеличился на 30%, однокомнатных квартир — на 29%, двухкомнатных — на 36%, трехкомнатных — на 37%.
«Последние два года стали рекордными по количеству выведенных в продажу квадратных метров в новостройках. Часть из этих квартир приобреталась в качестве инвестиций, и сегодня такие лоты выходят на рынок долгосрочной аренды. Это положительно сказывается на предложении — год к году выбор у россиян значительно вырос. Также экспозицию продолжают пополнять квартиры, чьи владельцы планировали продать жилье, но отложили решение до снижения ставок по ипотеке. Мы отмечаем обратную корреляцию между объемом выданной ипотеки на вторичное жилье и ростом предложения на рынке долгосрочной аренды: чем меньше кредитов выдается, тем больше выбор для арендаторов», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
По данным
портала «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в феврале снизилась на 1,1%, до 33 тыс. 024 руб. в месяц.
Аренда «двушек» за аналогичный период подешевела на 1,2% (до 37 тыс. 530 руб.), «трешек» — на 1,1% (до 46 тыс. 630 руб.).
«Высокий сезон на рынке аренды еще не начался — пока продолжается коррекция цен, начавшаяся в январе. За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли (+14-18%), и теперь мы наблюдаем откат. К тому же,
предложение понемногу увеличивается, ведь те, кто не могут продать квартиры по желаемой цене (а сейчас в отсутствие доступной ипотеки это сложно), сдают их внаем. Поэтому особого дефицита на рынке не наблюдается. В марте и апреле вялый процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится, однако ставки не опустятся до уровня первого полугодия прошлого года», — считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Несмотря на текущее снижение цен, аналитики предсказывают, что сезонный рост спроса и ставок на аренду все же произойдет, но будет менее выраженным по сравнению с предыдущими годами. Это означает, что рынок находится в стадии адаптации к новым условиям и ожидает дальнейшего развития событий в зависимости от макроэкономических факторов.