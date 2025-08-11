В ожидании высокого сезона

В Екатеринбурге перед началом делового сезона и нового учебного года начало дорожать съемное жилье. По данным сервиса «Циан. Аналитика», средняя цена аренды однокомнатных квартир в Екатеринбурге в июле составила 34,5 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель не изменился. При этом за последний месяц ставки выросли на 5,2%.
В целом по стране съемные квартиры за год подорожали на 7,3%, за месяц — на 3,3%.
«В этом году «высокий сезон» на рынке аренды начался в середине июня, за это время ставки выросли на 5%. Ожидаем сохранения этого тренда: в августе показатель может увеличиться еще на 5-6%. Это меньше, чем в прошлом году. Причины более медленного роста: эффект высокой базы, замедление экономики и снижение темпов роста зарплат, больший объем предложения по сравнению с прошлым годом, отсутствие значимых изменений в смежных сегментах», — считает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.
Данные сервиса Яндекс Аренда также говорят о росте активности на рынке съемного жилья Екатеринбурга. Они показывают, что средняя (медианная) ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в уральской столице в июле увеличилась на 1,7%, до 35 тыс. руб. в месяц.
По сравнению с предыдущим месяцем спрос (число просмотров объявлений) увеличился на 19,4%, а предложение — на 7,4%.
«Перед началом самого активного для рынка сезона, который приходится на август и сентябрь, мы отмечаем увеличение интереса к долгосрочной аренде. Рост активности арендаторов в июле 2025 году в сравнении с июнем составил 8,4% в среднем по городам-миллионникам. Квартиры более бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к росту медианной ставки в большинстве городов. Так, предложение сдаваемого жилья за месяц сократилось в 10 миллионниках в диапазоне от 4,6% до 25,6%, а медианная ставка выросла в 11 мегаполисах — в диапазоне от 0,9% до 8,5%», — заявил руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.
По данным сервиса «Мир квартир», средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Екатеринбурге в июле составила
31 тыс. 317 руб., двухкомнатной — 37 тыс. 564 руб., трехкомнатной — 51 тыс. 470 руб. За последний месяц ставки в уральской столице незначительно снизились, однако в целом по стране была зафиксирована положительная динамика.
«После весеннего снижения ставки вновь пустились в рост, одновременно с сокращением предложения. В минувшем месяце количество сдаваемых в аренду однокомнатных квартир сократилось на 36%, двухкомнатных — на 31%, трехкомнатных — на 26%. Выбора у арендатора остается все меньше, приходится быстро принимать решения и соглашаться на те условия, которые диктует собственник жилья. Однако в июле ралли только начинается. В августе и сентябре мы ожидаем более выраженной положительной динамики, до 3-5% в месяц», — полагает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
Напомним, что ставки на рынке аренды жилья во многом зависят от сезонности. Во второй половине лета и в начале осени цены часто растут из-за повышенного спроса со стороны переезжающих студентов и туристов. Зимой, напротив, аренда может становиться дешевле из-за снижения активности на рынке.