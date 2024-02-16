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Вчера, 14:24

В РФ почти половина граждан откладывает средства на случай форс-мажора

УрБК, Москва, 19.02.2024. В РФ почти половина граждан откладывает средства на случай незапланированных расходов. При этом доля финансово грамотных россиян за последние шесть лет достигла 72%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина России, цитируя слова замминистра финансов Павла Кадочникова, который также отмечает, что самый высокий уровень финансовой грамотности демонстрирует молодежь.

Стоит отметить, что Роспотребнадзор зафиксировал увеличение уровня финансовой грамотности жителей Свердловской области в 2023 году до 59% (в 2022 году — 53%).
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