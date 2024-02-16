В РФ почти половина граждан откладывает средства на случай форс-мажора

Материалы по теме

Роспотребнадзор зафиксировал повышение уровня финансовой грамотности свердловчан в 2023 году на 6%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области в 2023 году увеличился до ...

В Свердловской области за 2022 год более 1,6 млн жителей повысили финансовую грамотность

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Свердловской области в 2022 году число жителей региона, изучивших основы финансовой ...

Лучшие практики по повышению финансовой грамотности в УрФО будут использованы по всей стране

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. В Екатеринбурге состоялась межрегиональная конференция, организованная Банком России и ...

В ЦБ фиксируют постепенный рост финансовой грамотности россиян

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2018. Уровень финансовой грамотности граждан России постепенно растет. Об этом рассказал УрБК ...

Роспотребнадзор: уровень финансовой грамотности свердловчан составляет 44%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2015. Почти половина опрошенных жителей Екатеринбурга заявила о том, что для грамотного ...