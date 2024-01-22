Роспотребнадзор зафиксировал повышение уровня финансовой грамотности свердловчан в 2023 году на 6%

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области 53% сотрудников весь 2023 год проработали в одной должности. ...26.01.2023 Специалисты Роспотребнадзора выявили снижение уровня финансовой грамотности свердловчан до 53%
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги ...02.02.2022 В 2021 году 31% жителей Свердловской области пользовались услугами кредитных организаций
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Специалисты по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...02.03.2021 Уровень финансовой грамотности свердловчан остался на уровне 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Анкетирование, проведенное специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и ...14.01.2015 Роспотребнадзор: уровень финансовой грамотности свердловчан составляет 44%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2015. Почти половина опрошенных жителей Екатеринбурга заявила о том, что для грамотного ...