Роспотребнадзор зафиксировал повышение уровня финансовой грамотности свердловчан в 2023 году на 6%

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области в 2023 году увеличился до 59% (в 2022 году — 53%). Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса жителей региона, проведенного специалистами свердловского Управления Роспотребнадзора и регионального «Центра гигиены и эпидемиологии».



В опросе приняли участие 2 тыс. 511 жителей в 49 муниципальных образованиях региона. 73% респондентов (1 тыс. 837 человек) — женщины. Больше всего опрошенных (1 тыс. 123) принадлежало к возрастной группе от 40 до 60 лет. По профессии 847 респондентов были служащими, 720 — рабочими.



Согласно исследованию, 40% опрошенных в течение 2023 года не пользовались займами, 35% брали кредиты (пользовательские или ипотечные).