Знакомство с профессией

Учащиеся медицинского классы школы № 123 Академического района Екатеринбурга посетили с экскурсией Областную детскую клиническую больницу (ОДКБ). Ребята провели здесь несколько часов, в течение которых доктора познакомили школьников с основами гигиены, работой хирургов-онкологов и аппарата МРТ, а в симуляционном классе, где на манекенах и тренажерах медики отрабатывают различные манипуляции, будущих врачей научили ставить внутримышечные инъекции.
Отметим, что ученики медкласса каждый месяц выезжают для экскурсии в различные лечебно-профилактических учреждения Екатеринбурга, где специалисты знакомят их с азами будущей профессии. Также ребята регулярно встречаются с преподавателями Уральской государственной медакадемии.
«Благодаря проекту мы знакомим ребят с теми специальностями, которые они могут получить в медицинском колледже или в университете. И после таких экскурсий дети внимательнее начинают относиться к учебе. Мы очень надеемся, что этот проект поможет сделать нашим ученикам правильный выбор и ребята вырастут успешными людьми: врачами, медицинскими сестрами или иными специалистами этой сферы. Есть желание, чтобы эти ребята в перспективе остались жить в Академическом районе, учились бы здесь дальше, нашли в своем же районе работу по душе», — рассказала заместитель директора МАОУ СОШ № 123 Галина Попова.
Напомним, что в школе № 123 с химико-биологическим уклоном в начале учебного года был создан медицинский класс. Сюда приняли 30 учеников из параллели восьмых классов, которые в будущем хотят связать свою жизнь с медициной или наукой.
Планируется, что у выпускников профильного класса будет больше возможностей продолжить обучение в медицинском университете, который в будущем появится в Академическом районе. Ученики других классов профильной школы также получат хорошие шансы после получения диплома стать сотрудниками институтов УрО РАН или НИИ ОММ.
Идеологами проекта по созданию медицинского класса в школе № 123 восьмого района Екатеринбурга стала ОДКБ. Так здесь решили подойти к решению вопроса нехватки кадров.
«Идея сотрудничества начиная со школы у нас появилась давно: тенденции рынка труда ведут к тому, что необходимо реанимировать старую систему профессиональной ориентации школьников. Главный ее бонус для учеников — это профессиональное самоопределение, когда они будут заранее понимать, чего они хотят. Благодаря такому подходу ребята получат навыки в процессе мастер-классов и экскурсий и будут заранее знать, с чем им предстоит работать в будущем, в каких условиях», — отметила начальник отдела по управлению персоналом ОДКБ Анастасия Афоничева.
Напомним, что в Академическом районе для учеников созданы все условия для выбора будущей профессии со школы. Здесь представлено много примеров внедрения принципа образовательной вертикали в процесс обучения: в учебных заведениях района открыты профильные классы, а в ряде случаев у ребят есть возможность вместе со школьной программой освоить азы работы в прокуратуре или полиции.
У старшеклассников Академического района также есть возможность выбрать любое направление для профильного обучения после девятого класса. Так, например, в школе № 16 много лет успешно готовят учеников к поступлению на гуманитарные факультеты и в военные училища, команда педагогов школы № 23 создала материально-техническую базу для реализации естественно-научного профиля, а в школе № 79 работает «Ресурсный центр по подготовке инженеров».
Отметим, что условия для получения качественного образования и комфортного проживания в восьмом районе еще при проектировании территории предусмотрел ее ведущий девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Компания — основатель района развивает его по модели наукограда: уже сейчас здесь функционируют пять научно-исследовательских институтов РАН, 25 детских садов и восемь школ. Еще одно общеобразовательное учреждение откроется в квартале «Спутник» уже осенью этого года. Пятиэтажное здание возведено
по проекту АО СЗ «РСГ-Академическое», рассчитано на 48 классов: обучаться здесь в одну смену смогут 1,2 тыс. человек. Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»