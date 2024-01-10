Знакомство с профессией

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В детской художественной школе № 2 в Академическом районе Екатеринбурга в этом году откроется мастерская керамики

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В детской художественной школе № 2 имени Г.С. Мосина в Академическом районе ...

В одной из школ Академического района Екатеринбурга появится класс на 30 мест для будущих IT-специалистов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В школе № 16 Академического района Екатеринбурга появится профильный класс по ...

Школьники из Академического посетили МГИМО и побывали на лекции Анатолия Вассермана

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Совместный проект ключевого девелопера Академического района Екатеринбурга АО СЗ ...

«Академики» идут в МГИМО

Школьники Академического района будут обучаться у преподавателей престижного столичного вуза ...

Свердловские депутаты проверили готовность к открытию новой школы № 123 на 1 тыс. 100 учащихся в Академическом районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. В Академическом районе Екатеринбурга представители общественного совета партийного ...