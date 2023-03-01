Школьники из Академического посетили МГИМО и побывали на лекции Анатолия Вассермана

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Совместный проект ключевого девелопера Академического района Екатеринбурга АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») и Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) на базе 10 класса школы № 19 продолжается, сообщает пресс-служба застройщика.



В марте состоялась поездка учащихся в МГИМО, в ходе которой были проведены встречи с деканом факультета МЭО МГИМО Олегом Пичковым, также будущие студенты побывали на лекции политического деятеля депутата Государственной думы РФ Анатолия Вассермана. Ребята посетили занятия вместе со студентами первого курса МГИМО по предметам «Микроэкономика», «Государственный протокол» и побывали на очных занятиях с педагогами по иностранному языку и математике.





Фото предоставлено школой № 19



Основные занятия в Екатеринбурге проходят онлайн с ведущими преподавателями кафедры английского языка и кафедры математики, эконометрики и информационных технологий МГИМО. Программа обучения, рассчитанная на два года, включает также подготовку к вступительным экзаменам в вуз по выделенным предметам.



Подобная программа — часть стратегии застройщика РСГ-Академическое по созданию в районе научного сообщества и превращению в будущем восьмого района города в наукоград, который сможет обеспечивать столицу Урала и Свердловскую область высококвалифицированными кадрами, создавая при этом новые рабочие места.



Необходимо отметить, что цель ведущего застройщика Академического района и его основателя при создании наукограда — растить академиков буквально со школьной скамьи. Так, кроме обучения старшеклассников в школе № 19 преподавателями МГИМО, учащиеся могут получить профильные знания в школах № 79 и 123 — в учреждениях с инженерным и химико-биологическим уклоном. В одной из самых больших школ района — № 23 — ученики могут пройти обучение по технологическому, естественно-научному, гуманитарному и социально-экономическому профилю. Кроме того, в первой школе района — средней школе № 16 — ученикам научно-популярные лекции уже не первый год читают представители УрО РАН.