В одной из школ Академического района Екатеринбурга появится класс на 30 мест для будущих IT-специалистов

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. В школе № 16 Академического района Екатеринбурга появится профильный класс по информатике, рассчитанный на 30 учеников. В него примут учащихся пятых классов, участие в конкурсном отборе могут принять все желающие, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит ГК «КОРТРОС»).
В дальнейшем его выпускники смогут получить базовую подготовку для поступления в технические вузы и рассчитывать на работу по специальности. Проект стал одним из направлений в реализации идеи создания «Наукограда», которую продвигает главный девелопер и основатель Академического района. IT-кластер — важная часть этой концепции.
Обучаясь в специализированном классе, школьники смогут освоить навыки программирования с использованием нового технического оборудования. Их будут обучать не только базовой информатике, но и основам и языкам программирования, а также алгоритмизации. Всех учеников профильного класса будут приглашать участвовать в олимпиадах по информатике и математике, помогать им подготовиться к этому.
Чтобы зачислить ребенка в профильный класс, необходимо пройти открытый общегородской отбор. Он будет проводиться с помощью автоматической тестирующей системы. Задания были подобраны под каждую школу индивидуально, учитывая возраст и уровень знаний обучающихся. Демоверсии уже сейчас можно найти на сайте школы и пробовать свои силы.
Напомним, что это не единственный проект профильного образования в школах Академического района. Продолжается совместный проект АО СЗ «РСГ-Академическое» и Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ (МГИМО) на базе 10 класса школы № 19. Там в профильном классе пять преподавателей МГИМО ведут дополнительные уроки по математике и английскому по программе довузовской подготовки.
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