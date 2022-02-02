Специалисты Роспотребнадзора выявили снижение уровня финансовой грамотности свердловчан до 53%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги ежегодного анкетирования, проводимого для определения уровня финансовой грамотности уральцев. Опрос показал, что в целом данный показатель составил 53%, что ниже, чем в прошлые годы, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2022 году на вопросы анкеты ответили 1 тыс. 756 жителей в 42 муниципальных образованиях области. Из них 72% (1 тыс. 268 человек) — женщины. Большая часть опрошенных относится к возрастной категории от 40 до 60 лет (691 человек), категория от 25-40 лет составила 542 человека, до 25 лет — 310 человек, старше 60 лет — 213 опрошенных.
Среди всех респондентов 74 человека отметили, что занимают руководящие должности, 592 участника опроса сообщили, что являются служащими, к категории пенсионеров себя отнесли 355 человек, к рабочим — 324 анкетированных, 217 респондентов указали, что являются студентами.
В ходе проведения анкетирования гражданам предлагалось ответить на несколько вопросов, касающихся отношений потребителя с банками, страховыми компаниями, ответственности за задолженность перед кредиторами.
Так, 75% респондентов отметили, что ведут учет своих расходов. Заемными денежными средствами за прошедший год не пользовались 39% опрошенных. Еще 33% респондентов воспользовались потребительским или ипотечным кредитом в банке, 20% занимали денежные средства на текущие нужды у родственников, друзей и знакомых.
В качестве основного источника получения информации по финансовым вопросам 36% респондентов указали различные интернет-платформы, 24% — печатные издания и телепередачи. Еще 21% участников опроса заявил, что не интересуется данной информацией.
Итоги анкетирования будут учтены при дальнейшей работе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и консультационных пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Специалисты по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...02.03.2021 Уровень финансовой грамотности свердловчан остался на уровне 2019 года
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. Анкетирование, проведенное специалистами регионального Управления Роспотребнадзора и ...04.03.2019 Уровень финансовой грамотности жителей Свердловской области составил 54%
Уровень финансовой грамотности жителей Среднего Урала в 2018 году составил 54%, что на 6% выше, чем в прошлом году. Об ...31.01.2018 Более половины жителей Свердловской области имеют проблемы с финансовой грамотностью
Специалисты по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и ...31.01.2018 Более половины жителей Свердловской области имеют проблемы с финансовой грамотностью
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2018. Специалисты по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Свердловской ...