Специалисты Роспотребнадзора выявили снижение уровня финансовой грамотности свердловчан до 53%

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области подвели итоги ежегодного анкетирования, проводимого для определения уровня финансовой грамотности уральцев. Опрос показал, что в целом данный показатель составил 53%, что ниже, чем в прошлые годы, сообщает пресс-служба ведомства.



В 2022 году на вопросы анкеты ответили 1 тыс. 756 жителей в 42 муниципальных образованиях области. Из них 72% (1 тыс. 268 человек) — женщины. Большая часть опрошенных относится к возрастной категории от 40 до 60 лет (691 человек), категория от 25-40 лет составила 542 человека, до 25 лет — 310 человек, старше 60 лет — 213 опрошенных.



Среди всех респондентов 74 человека отметили, что занимают руководящие должности, 592 участника опроса сообщили, что являются служащими, к категории пенсионеров себя отнесли 355 человек, к рабочим — 324 анкетированных, 217 респондентов указали, что являются студентами.



В ходе проведения анкетирования гражданам предлагалось ответить на несколько вопросов, касающихся отношений потребителя с банками, страховыми компаниями, ответственности за задолженность перед кредиторами.



Так, 75% респондентов отметили, что ведут учет своих расходов. Заемными денежными средствами за прошедший год не пользовались 39% опрошенных. Еще 33% респондентов воспользовались потребительским или ипотечным кредитом в банке, 20% занимали денежные средства на текущие нужды у родственников, друзей и знакомых.



В качестве основного источника получения информации по финансовым вопросам 36% респондентов указали различные интернет-платформы, 24% — печатные издания и телепередачи. Еще 21% участников опроса заявил, что не интересуется данной информацией.



Итоги анкетирования будут учтены при дальнейшей работе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и консультационных пунктов для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».