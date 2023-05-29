Брусника открыла продажи квартир в доме № 4 в екатеринбургском ЖК «Южные кварталы»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. Во дворе одного из домов квартала «На Некрасова» в Екатеринбурге появились саженцы лип. ...19.10.2022 Свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву представили пилотный проект арендного дома от Брусники в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред президента в УрФО Владимир ...25.01.2022 «Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. Компания «Атомстройкомплекс» открыла продажи квартир в новом доме ЖК «Балтийский» в ...08.04.2020 Брусника запускает первый арендный дом в Екатеринбурге
Застройщик реализует проект совместно с государственной компанией ДОМ.РФ ...18.12.2019 Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале «Суходольский» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2019. Девелоперская компания Брусника ввела в эксплуатацию третий дом в квартале ...