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Брусника открыла продажи квартир в доме № 4 в екатеринбургском ЖК «Южные кварталы»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. В Екатеринбурге в границах улиц Советской, Московской и Шаумяна будет построен комплекс из двух зданий на более чем 600 квартир — «дом № 4». Девелопер Брусника уже открыл продажи квартир там, сообщает Telegram-канал застройщика.

«Дом №4» будет состоять из двух зданий с одной подземной автопарковкой, объединенных общими архитектурными решениями. Дворы у каждого здания будут свои. Самая высокая часть комплекса будет 24-этажной. Рядом будет обустроена площадь с фонтаном. На последних этажах зданий появятся террасы.

На прилегающей территории будет построен соседский центр, в котором расположатся кофейня, коворкинг, скайповая и фитнес-зона. Также девелопер планирует обстроить во дворе дождевой сад (там будут высажены растения, хорошо поглощающие влагу, тем самым освобождающие территорию от воды во время дождя), а также будут установлены генераторы тумана. Это позволит летом снизить температуру воздуха во дворе в жаркие дни.

Ранее УрБК писал об арендном проекте Брусники. В ЖК «Южные кварталы» был построен арендный дом на 300 квартир.
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