Квартиры с видом

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена на юге Академического района ...

«Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой квартал с видом на реку

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Екатеринбурге стартовали продажи апартаментов в многофункциональном комплексе ...

«Атомстройкомплекс» запустил продажи апартаментов в строящемся мультифункциональном комплексе в центре Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской ...

Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами

«Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на кровле одного из зданий Repin Towers в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2023. «Атомстройкомплекс» создаст зеленую зону на эксплуатируемой кровле одного из зданий ...