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Вчера, 11:34

Квартиры с видом

Специалисты компании «Атомстройкомплекс» начали работы на новой площадке в южной части Академического района. Здесь, в границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена, девелопер построит «Речной квартал», где появятся дома с базовой этажностью в 9-10 этажей, а также архитектурные доминанты — 27-этажные башни.

Квартиры с видом

Согласно проекту, уличный фронт квартала будет сформирован магазинами и офисами — для их размещения девелопер предусмотрел коммерческие помещения на первых этажах домов, в некоторых домах офисы будут расположены и на вторых этажах. В закрытом внутреннем дворе планируется реализовать концепцию «зеленый остров» — высадить большой объем растений, в том числе кустарников и крупномеров. Инфраструктуру квартала дополнит соседский центр площадью около 90 кв. м., где будет предусмотрено три зала, в том числе для йоги и проведения соседских праздников.

«В проекте применены самые эффективные, проверенные практикой архитектурные решения. Например, двор максимально соответствует предпочтениям жителей, которые мы непрерывно актуализируем в ходе собственных исследований. Двор будет наполнен зеленью, а значит, жителям будет приятно не только находиться в нем, но и смотреть на него из окон. С комфортом провести время во дворе смогут как взрослые, так и дети разного возраста. Для малышей здесь предусмотрена большая песочница с аква-зоной, выполненная по индивидуальному проекту. Закрытый периметр двора позволит задать четкие границы частного и общественного пространства, а значит, чувствовать себя в безопасности», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Стоит отметить, что новый квартал строится в активно развивающемся микрорайоне, в шаговой доступности имеются различные объекты для комфортной жизни: школа, детский сад, Преображенский парк.

Планом развития Екатеринбурга предусмотрено строительство в квартале многоуровневых паркингов и торгово-выставочного центра, что в совокупности с коммерческими площадями «Речного квартала» обеспечит территории возможности не только для решения повседневных бытовых задач, но и для создания рабочих мест, развития бизнеса. В будущем рядом с кварталом появится еще один выезд из Академического района: проект реконструкции улицы Амундсена до соединения с ЕКАД и строительства транспортной развязки уже выставлен на общественные обсуждения.

Сдача первой очереди «Речного квартала» запланирована на 2026 год. Широкий выбор планировочных решений — от функциональных студий до квартир со вторым светом или террасами — позволит подобрать вариант под любой сценарий жизни.

Квартиры с видом

Отметим, что компания «Атомстройкомплекс» активно строит комплексные жилые кварталы и в других районах Екатеринбурга. Так, в конце прошлого года в центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской Революции — Челюскинцев, началось строительство Re:volution Towers. Многофункциональный комплекс будет состоять из стилобатной части и двух небоскребов.

Обе башни вырастут на четырехэтажной стилобатной части, в которой запроектированы коммерческие помещения (офисы, предприятия сферы услуг и торговли), а также паркинг на 485 машино-мест. Для резидентов комплекса на кровле стилобатной части разобьют зеленый сад с зонами отдыха, его общая площадь составит более 8,5 тыс. кв. м.

Общая площадь комплекса составит порядка 100 тыс. кв. м., из них около 40 тыс. кв. м. — площадь жилых апартаментов. Работы начались со стилобатной части проекта — здесь специалисты укладывают инженерные сети, параллельно идут подготовительные работы к старту строительства первой башни.

Завершить возведение первой башни планируют к декабрю 2025 года, целиком комплекс будет готов ко II кварталу 2027 года. Архитектура и планировочные решения башен различаются, однако в каждой представлен широкий выбор апартаментов — от функциональных однокомнатных до просторных четырехкомнатных. Их площадь варьируется от 51 до 128 м.

Квартиры с видом

Добавим, что девелопер не только занимается застройкой территорий, но и полностью благоустраивает придомовые пространства многоэтажек перед сдачей объекта. Так, в феврале этого года компания «Атомстройкомплекс» закончила строительство социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса «Квартал энтузиастов», располагающегося в границах улиц Ползунова — Даниловская — Краснофлотцев. После этого на участке были выполнены благоустроительные работы, чтобы жители дома смогли сразу после переезда чувствовать себя комфортно.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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