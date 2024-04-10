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«Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой квартал с видом на реку

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2024. В границах улиц Парина — Академика Ландау — Амундсена на юге Академического района Екатеринбурга компания «Атомстройкомплекс» возводит новый жилой комплекс «Речной квартал». Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой квартал с видом на реку
Изображение предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Архитектурными доминантами выступят 27-этажные башни, в проекте предусмотрены дома с базовой этажностью в 9-10 этажей. Также в квартале построят соседский центр с помещениями для проведения соседских праздников, занятий йогой и так далее. Во внутреннем дворе планируется реализовать концепцию «зеленый остров». Сдача первой очереди «Речного квартала» запланирована на 2026 год.

«В проекте применены самые эффективные, проверенные практикой архитектурные решения. Например, двор максимально соответствует предпочтениям жителей, которые мы непрерывно актуализируем в ходе собственных исследований. Двор будет наполнен зеленью, а значит, жителям будет приятно не только находиться в нем, но и смотреть на него из окон. С комфортом провести время во дворе смогут как взрослые, так и дети разного возраста. Для последних здесь предусмотрена большая песочница с аква-зоной, выполненная по индивидуальному проекту», — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.
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