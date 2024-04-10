«Атомстройкомплекс» построит в Академическом районе Екатеринбурга новый жилой квартал с видом на реку

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Специалисты компании «Атомстройкомплекс» создали проект новой школы в микрорайоне ...09.11.2023 Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской ...17.01.2023 «Атомстройкомплекс» начал возводить новый жилой квартал на Широкой Речке в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. «Атомстройкомплекс» продолжает квартальную застройку Широкой Речки, являющейся одним из ...15.11.2022 «Атомстройкомплекс» строит жилой квартал с крытой всесезонной площадкой для детей
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Компания «Атомстройкомплекс» строит в Екатеринбурге жилой квартал с крытой всесезонной ...23.11.2021 «Атомстройкомплекс» построит у Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой комплекс River Park
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. Компания «Атомстройкомплекс» построит вблизи Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге жилой ...