Объем наличной иностранной валюты у домохозяйств РФ достиг 8,72 трлн рублей

УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это ...01.08.2022 Банк России продлил до марта 2023 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты
УрБК, Москва, 01.08.2022. Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года. ...30.10.2019 Чистый спрос физлиц на наличную валюту в РФ в августе упал в четыре раза
УрБК, Москва, 30.10.2019. Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе 2019 года сократился в четыре раза, ...07.12.2016 ЦБ: Cпрос на наличную валюту в октябре вырос на 23%
УрБК, Москва, 07.12.2016. В России чистый спрос на наличную иностранную валюту в октябре увеличился на 23% по сравнению ...16.11.2016 По итогам сентября чистый спрос на валюту в России увеличился на 56%
УрБК, Москва, 16.11.2016. В сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем на внутреннем рынке отмечалось ...