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Сегодня, 13:57

Объем наличной иностранной валюты у домохозяйств РФ достиг 8,72 трлн рублей

УрБК, Москва, 14.02.2024. На начало 2024 года объем наличной иностранной валюты у граждан РФ составил 8,72 трлн руб., пишет «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

За 2023 год показатель вырос на 1,4 трлн руб., за 2022 год — на 3,2 трлн руб.

Аналитики связывают замедление темпов роста с перетоком средств на банковские депозиты. Как известно, после ужесточения монетарной политики в РФ ставки по вкладам существенно выросли.

Ранее УрБК писал, что в ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это максимальный месячный рост данного показателя с марта 2022 года.
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