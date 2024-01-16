Объем операций россиян с наличной иностранной валютой в ноябре вырос почти на 83 млрд рублей

Материалы по теме

Объем Фонда национального благосостояния России в мае вырос до 12,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 06.06.2022. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае увеличился на 1,47 трлн руб. и ...

Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд рублей

УрБК, Москва, 06.12.2019. Объем Фонда национального благосостояния в ноябре сократился на 4 млрд руб. и составил 7 трлн ...

Чистый спрос физлиц на наличную валюту в РФ в августе упал в четыре раза

УрБК, Москва, 30.10.2019. Чистый спрос россиян на наличную валюту в августе 2019 года сократился в четыре раза, ...

В сентябре чистый спрос россиян на наличную валюту снизился на 18%

УрБК, Москва, 15.11.2017. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре 2017 года снизился на 18% по ...

ЦБ: Чистый спрос населения на наличную валюту в ноябре снизился на 43%

УрБК, Москва, 19.01.2017. В ноябре 2016 года чистый спрос населения РФ на наличную иностранную валюту сократился по ...