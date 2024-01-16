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16.01.2024

Объем операций россиян с наличной иностранной валютой в ноябре вырос почти на 83 млрд рублей

УрБК, Москва, 16.01.2024. В ноябре 2023 года объем наличной иностранной валюты в РФ увеличился на 82,8 млрд руб. Это стало максимальным приростом за месяц с марта 2022 года (тогда оценивался в 730,9 млрд руб.), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центробанка.

На 1 декабря 2023 года объем наличной иностранной валюты в пересчете на рубли составил 8,6 трлн руб., или 96,8 млрд долл. США. В начале года этот показатель равнялся 6,9 трлн руб., что эквивалентно 97,6 млрд долл. США.

При этом, согласно данным ЦБ РФ, объем депозитов россиян в банках за рубежом к началу декабря составил 6,6 трлн руб. (74 млрд долл. США) против 6,8 трлн руб. (73,68 млрд долл. США) месяцем ранее.

В то же время регулятор отметил снижение спроса россиян на наличные рубли в ноябре прошлого года. По его данным, объем отечественной валюты на руках граждан сокращался три месяца подряд (в целом на 478,5 млрд руб.), но серьезное усиление этой тенденции произошло именно в ноябре — снижение составило 324 млрд руб. При этом объем наличных рублей все еще велик: он превышает 16 трлн руб.
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