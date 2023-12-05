УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:21

УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) будут получать кешбэк в размере 10% за покупки цветов и подарков, а также при оплате в ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках акции УБРиР «Праздничный кешбэк» средства будут возвращаться от покупок в кафе, ресторанах, цветочных, книжных и канцелярских магазинах, магазинах косметики, подарков и сувениров, спорттоваров, кожаных изделий и дорожных принадлежностей. Минимальная сумма кешбэка составит 500 руб., максимальная — 3 тыс. руб.

«К 23 февраля и 8 марта принято создавать праздничную атмосферу в коллективах и обмениваться подарками. Мы ввели «праздничный кешбэк» именно на те категории, которые широко востребованы в этот период», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.12.2023 УБРиР запустил акцию для предпринимателей с получением кешбэка при оплате бизнес-картой банка

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...

03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...

19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...

22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...

08.11.2018 Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения

УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (40)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18