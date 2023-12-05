УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) будут получать кешбэк в размере 10% за покупки цветов и подарков, а также при оплате в ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба банка.



В рамках акции УБРиР «Праздничный кешбэк» средства будут возвращаться от покупок в кафе, ресторанах, цветочных, книжных и канцелярских магазинах, магазинах косметики, подарков и сувениров, спорттоваров, кожаных изделий и дорожных принадлежностей. Минимальная сумма кешбэка составит 500 руб., максимальная — 3 тыс. руб.



«К 23 февраля и 8 марта принято создавать праздничную атмосферу в коллективах и обмениваться подарками. Мы ввели «праздничный кешбэк» именно на те категории, которые широко востребованы в этот период», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.