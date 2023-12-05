УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...08.11.2018 Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и ...