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УБРиР запустил для корпоративных клиентов акцию «Мартовский кешбэк»

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для корпоративных клиентов акцию «Мартовский кешбэк». Предприниматели смогут до конца месяца получить дополнительный кешбэк 5% при оплате купленных цветов, подарков, сувениров бизнес-картой УБРиР, сообщает пресс-служба банка.

«В честь крупных праздников мы традиционно предлагаем бизнесу получить дополнительную выгоду. Предпринимателям не нужно выполнять сложные условия. Просто выбирайте подарки, оплачивайте их бизнес-картой нашего банка в течение марта и возвращайте 5% от суммы покупок. Кешбэк мы выплатим живыми деньгами, которые вернутся на бизнес-карту до 20 апреля», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Акция проводится во всех городах присутствия УБРиР для новых и действующих корпоративных клиентов. Максимальная сумма выплаты по акции составит 3 тыс. руб., минимальная — 500 руб.

Подробнее об условиях акции и возможностях бизнес-карты УБРиР можно узнать на сайте банка или в ближайшем отделении банка.
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