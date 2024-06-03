УБРиР запустил для корпоративных клиентов акцию «Мартовский кешбэк»

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УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...