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12.12.2024

УбРиР запускает новогодние акции для бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Уральский банк реконструкции и развития в преддверии новогодних праздников предлагает своим клиентам-предпринимателям выгодные акции, которые позволят сэкономить на эквайринге, закупках стройматериалов и организации корпоративов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

УбРиР запускает новогодние акции для бизнеса
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) был основан в 1990 году. На данный момент он является одним из крупнейших универсальных банков со 136 офисами и 23 500 банкоматами по всей территории России. Имеет аккредитацию государственного Агентства по страхованию вкладов и входит в 25 крупнейших банков РФ по активам.

Первая акция, предлагаемая УБРиР, — «Новогодний старт с кешбэком». При заключении в период с 1 декабря 2024 года по 31 января 2025 года договора об оказании банком услуг «Торговый эквайринг»/«Интернет-эквайринг» предприниматели получат возврат 30% торговой уступки, которая удерживается при оплате товаров, работ или услуг банковскими картами. Данный возврат банк будет производить в течении двух первых полных календарных месяцев работы в размере не более 2 тыс. руб/мес. Выплаты на счет поступят до конца месяца, следующего за месяцем удержания уступки.

Вторая акция — «СБП без комиссии». Она предназначена для новых клиентов и продолжает свое действие в течении всего декабря 2024 года. Клиенты УБРиР, заключившие договор на «Торговый эквайринг»/«Интернет-эквайринг» и до конца месяца в первый раз подключившие СБП, получают возможность принимать платежи без комиссии. Торговая уступка за три месяца, удерживаемая за переводы от покупателей с помощью СБП или QR-кода, будет возвращена в размере до 100%, но не более 3 тыс. руб/мес. Уступка будет возвращена до последнего дня месяца, следующего за месяцем ее удержания.

Третья акция предназначена для держателей бизнес-карт УБРиР из Свердловской и Челябинской областей. На покупки с ее помощью в гипермаркете «ДОМ» действует повышенный кешбэк. В течении четырех месяцев, при покупке стройтоваров и товаров для ремонта, можно получать обратно каждый месяц до 25% от суммы покупок. Сумма возврата — от 500 руб. до 5 тыс. руб/мес. Поступление кешбэка на счет за декабрь, январь и февраль — до 20 числа следующего месяца, за март — до 21 апреля 2025 года. Также для клиентов УбРиР предусмотрены повышенные бонусы за покупки, оплаченные бизнес-картой банка, поступающие на карту лояльности гипермаркета «ДОМ». При покупке до 50 тыс. руб — бонус 4%, от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — 5%, от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. — 6%, от 500 тыс. руб. — 7%. Срок действия акции — до 31 марта 2025 года.

Четвертая акция — для желающих выгодно отметить Новый год. При оплате организации корпоратива или доставки в офис еды с помощью бизнес-карт УБРиР до 31 января 2025 года предприниматели получат кешбэк 5%. Категории МСС, включенные в акцию: 5811 (поставщики провизии); 5812 (места общественного питания, рестораны); 5813 (бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны). Максимальная сумма возврата составляет 3 тыс. руб/мес на клиента. Минимальная — 500 руб/мес по каждой карте. Кешбэк по итогам декабря придет до 20 января 2025 года, а за январь — до 20 февраля 2025 года.
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