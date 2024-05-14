УБРиР предлагает предпринимателям «строительный кешбэк» в 5%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) обновил программу лояльности карт ...17.04.2024 В УБРиР появился кешбэк в размере 50% с оплаты комиссий по эквайрингу
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел услугу для новых ...15.04.2024 УБРиР начислит 15% кешбэка за оплату услуг и покупки в wellness-категории
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Здоровый кешбэк». Для ...20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...