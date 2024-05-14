УБРиР предлагает предпринимателям «строительный кешбэк» в 5%

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о начале акции для новых клиентов «Строительный кешбэк». Об этом сообщает пресс-служба банка.



«С 1 июня по 31 июля при оплате бизнес-картой УБРиР покупок в строительных супермаркетах, интерьерных центрах и DIY-магазинах предпринимателям будет начислен дополнительный кешбэк 5%», — описали в УБРиР условия акции. В рамках кешбэка на корпоративный счет можно будет вернуть от 500 до 2 тыс. руб.



«Июнь — самый удачный месяц, чтобы оформить бизнес-карту в УБРиР и получить максимальную выгоду. Сейчас для новых клиентов у нас действует одновременно несколько акций, выгода которых суммируется. До 31 июля, за два месяца, можно получить 4 тыс. руб. «Строительного кешбэка». При этом продолжают действовать условия «Приветственного кешбэка» (100%) и «Транспортного кешбэка» (25%). То есть в сумме за июнь и июль можно вернуть до 10 тыс. руб., всего лишь совершая необходимые своему бизнесу покупки», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.