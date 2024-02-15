УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. За время действия совместной акции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...05.12.2023 УБРиР запустил акцию для предпринимателей с получением кешбэка при оплате бизнес-картой банка
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...