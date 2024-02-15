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УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, которые оформили бизнес-карту, сообщает пресс-служба банка.

В рамках действия акции «Приветственный кешбэк 100%» в первый месяц использования карты на корпоративный счет вернется до 100% от суммы оплаченных покупок. Предложение суммируется с другими кешбэками.

«Наша новая акция — это отличный повод предпринимателям познакомиться с возможностями УБРиР и протестировать наши продукты и тарифы. Мы предлагаем новым клиентам открыть в нашем банке расчетный счет и оплачивать покупки бизнес-картой, вернув часть денег обратно», — рассказал глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Максимальная сумма приветственного кешбэка составляет 1 тыс. руб., минимальная выплата — 500 руб. Участвовать в акции могут предприниматели, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период с 5 марта по 31 августа 2024 года.
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