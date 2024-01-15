Владельцы бизнес-карты УБРиР экономят на транспортных услугах до 25%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. За время действия совместной акции Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) и логистического оператора «Деловые Линии» сумма оплат транспортных услуг бизнес-картой выросла более чем в два раза, а количество клиентов-владельцев увеличилось на 43%. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Глава департамента корпоративного бизнеса Альберт Сынгизов напомнил, что предприниматели, оплачивающие услуги «Деловых Линий» корпоративной картой УБРиР, получают каждый месяц повышенный кешбэк в 25%.



«Мы получили положительную обратную связь от клиентов, проанализировали структуру спроса и решили продлить акцию до 30 июня 2024 года. Транспортные расходы составляют существенную часть себестоимости в большинстве сфер бизнеса, поэтому возврат 25% на бизнес-карту предприниматели признают приятным бонусом», — отметил Альберт Сынгизов, подчеркнув, что воспользоваться предложением могут как действующие, так новые клиенты УБРиР, открывшие счета и оформившие бизнес-карту в период проведения акции. Она действует во всех городах, где присутствует банк.



Кроме того, клиенты финансово-кредитной организации могут воспользоваться промокодом UBRR24 при оформлении на сайте и получить скидку 25% при первой отправке груза компанией «Деловые Линии». Он действует до 31 мая 2024 года. Таким образом, предприниматели смогут единоразово снизить транспортные расходы на значительную сумму.