Владельцы бизнес-карты УБРиР экономят на транспортных услугах до 25%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Среди клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) растет популярность ...05.12.2023 УБРиР запустил акцию для предпринимателей с получением кешбэка при оплате бизнес-картой банка
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для ...03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...