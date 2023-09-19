УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, который будет полезен автомобилистам. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В рамках акции клиенты банка могут получить кешбэк в 10% по каждой бизнес-карте за покупку новых шин, шиномонтаж и услуги СТО. Акция проходит во всех городах, где присутствует УБРиР.



Кешбэком могут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка. Опция доступна крупным предприятиям с большим автопарком, а также индивидуальным предпринимателям.



«Уверен, наше предложение заинтересует многие компании. Кешбэк в 10% на такую категорию расходов очень выгоден, тем более что он поступает от оплат по каждой бизнес-карте», — рассказал директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.



Также в УБРиР до конца 2023 года продолжает действовать кешбэк в 5% по бизнес-карте за оплату покупок на АЗС. Максимальная сумма составляет 10 тыс. руб. в месяц на одну бизнес-карту. Таким образом, клиенты с несколькими картами в разы увеличивают размер бонусов от УБРиР.