УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...17.05.2023 УБРиР предоставит предпринимателям кешбэк в 5% за покупки на АЗС
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям получить ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...08.09.2022 УБРиР запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего очередного дня рождения ...08.11.2018 Владельцы карт «Максимум» УБРиР могут получить кешбэк в размере 10%, оплачивая развлечения
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2018. С 1 ноября 2018 года владельцы карт «Максимум» Уральского банка реконструкции и ...