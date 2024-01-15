Среди клиентов УБРиР заинтересованность в реферальной программе «Свои в плюсе» выросла в два раза

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Среди клиентов Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) растет популярность реферальной программы «Свои в плюсе». За полгода число пользователей увеличилось в два раза, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Для участия в бизнес-программе «Свои в плюсе», согласно которой вознаграждение получают как предприниматели, приглашающие своих друзей и знакомых поучаствовать в программе, так и новые клиенты, обратившиеся в банк по рекомендации партнеров, необходимо получить уникальную реферальную ссылку на официальном сайте УБРиР и распространить ее среди своих контактов.



После использования ссылки и проведения банковских операций на расчетный счет рекомендующего приходит вознаграждение — 2 тыс. руб.



Воспользовавшиеся ссылкой и ставшие клиентами банка могут также получить в подарок такую же сумму или полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания (РКО) с тарифом «Бизнес-класс». С таким пакетом РКО бизнесу доступны 50 бесплатных межбанковских платежей в месяц, переводы физлицам без комиссий на сумму до 300 тыс. руб. и внутрибанковские платежи юрлицам без ограничений. Также клиенты бесплатно получат бизнес-карту с повышенным кешбэком и дебетовую карту для физлиц My Life.



Директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов подчеркивает, что «Свои в плюсе» является эффективным и удобным инструментом для всех участников программы.



«Она позволяет компаниям эффективно использовать силу рекомендаций, а также способствует укреплению лояльности клиентов. Личные рекомендации создают эмоциональную связь между клиентом и компанией, что способствует установлению долгосрочных отношений, а доверительные отношения с партнерами — важный момент в современном бизнесе», — сообщил Альберт Сынгизов.



Как отмечают в статистическом отделе УБРиР, мотивацией рекомендующих является не денежное вознаграждение, а возможность порадовать своего друга бонусом в виде «Бизнес-класса» на полгода.



Для участия в реферальной программе «Свои в плюсе» необходимо открыть расчетный счет в УБРиР.