УБРиР запустил новую акцию «Свои в плюсе»

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил реферальную программу для бизнеса «Свои в плюсе». Вознаграждение получат и предприниматели за приглашение друга, и новые клиенты, обратившиеся в банк по их рекомендации, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Для участия в акции нужно получить уникальную реферальную ссылку на сайте УБРиР и отправить ее друзьям или партнерам. После того как они воспользуются ссылкой и начнут проводить банковские операции, рекомендующий получит 2 тыс. руб. на свой расчетный счет.
Те, кто воспользовались ссылкой и стали клиентами банка, в подарок получат 2 тыс. руб. на свой новый расчетный счет или полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания с тарифом «Бизнес-класс». С таким пакетом РКО бизнесу доступны 50 бесплатных межбанковских платежей в месяц, переводы физлицам без комиссий на сумму до 300 тыс. руб. и внутрибанковские платежи юрлицам без ограничений. Также клиенты бесплатно получат бизнес-карту с повышенным кешбэком и дебетовую карту для физлиц My Life.
«В современном бизнесе принято выстраивать доверительные отношения с партнерами. Опытные предприниматели зачастую становятся наставниками в своем кругу, искренне делятся проверенными вариантами. Мы хотели поддержать эту традицию. Благодаря программе «Свои в плюсе» тот, кто рекомендует нас, и тот, кто воспользовался рекомендацией, получит приятный бонус от банка: деньги на счет или бесплатное расчетно-кассовое обслуживание», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.
Отмечается, что предложение действует только для клиентов банка. Чтобы им стать и ощутить все преимущества от сотрудничества с УБРиР, необходимо открыть расчетный счет.
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает бизнесу начать 2023 год с ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...21.11.2022 УБРиР до конца ноября предлагает корпоративным клиентам бесплатное расчетно-кассовое обслуживание
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает акцию «Теплый ноябрь» для ...12.09.2022 УБРиР запустил специальную акцию для предпринимателей в честь своего 32-летия
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 32-летия запустил ...08.09.2022 УБРиР запустил новую акцию для предпринимателей «Нам 32!»
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего очередного дня рождения ...