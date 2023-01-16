УБРиР запустил новую акцию «Свои в плюсе»

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил реферальную программу для бизнеса «Свои в плюсе». Вознаграждение получат и предприниматели за приглашение друга, и новые клиенты, обратившиеся в банк по их рекомендации, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Для участия в акции нужно получить уникальную реферальную ссылку на сайте УБРиР и отправить ее друзьям или партнерам. После того как они воспользуются ссылкой и начнут проводить банковские операции, рекомендующий получит 2 тыс. руб. на свой расчетный счет.



Те, кто воспользовались ссылкой и стали клиентами банка, в подарок получат 2 тыс. руб. на свой новый расчетный счет или полгода бесплатного расчетно-кассового обслуживания с тарифом «Бизнес-класс». С таким пакетом РКО бизнесу доступны 50 бесплатных межбанковских платежей в месяц, переводы физлицам без комиссий на сумму до 300 тыс. руб. и внутрибанковские платежи юрлицам без ограничений. Также клиенты бесплатно получат бизнес-карту с повышенным кешбэком и дебетовую карту для физлиц My Life.



«В современном бизнесе принято выстраивать доверительные отношения с партнерами. Опытные предприниматели зачастую становятся наставниками в своем кругу, искренне делятся проверенными вариантами. Мы хотели поддержать эту традицию. Благодаря программе «Свои в плюсе» тот, кто рекомендует нас, и тот, кто воспользовался рекомендацией, получит приятный бонус от банка: деньги на счет или бесплатное расчетно-кассовое обслуживание», — рассказала директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Отмечается, что предложение действует только для клиентов банка. Чтобы им стать и ощутить все преимущества от сотрудничества с УБРиР, необходимо открыть расчетный счет.