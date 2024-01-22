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22.01.2024

УБРиР и Яндекс Директ запустили акцию с возможностью получения 11 тыс. рублей для развития бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с Яндекс Директом запустил акцию, в рамках которой предприниматели могут открыть расчетный счет и получить 11 тыс. руб. на развитие бизнеса.

Как сообщает пресс-служба финансово-кредитного учреждения, предприниматели получат от УБРиР выплату в размере 5 тыс. руб., которые можно потратить на любые бизнес-цели, а Яндекс отправит участникам акции промокод на 6 тыс. бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании в Директе. При этом счет клиенту банк открывает в рамках пакета услуг «Бизнес-класс» или «Премиум-класс», в которые включены бесплатные платежи контрагентам, переводы на физлиц до 1 млн руб., бизнес-карты с кешбэком до 25%, дополнительные сервисы и бонусы от партнеров.

По словам главы департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберта Сынгизова, акция «5 000 рублей на развитие бизнеса», запущенная банком осенью 2023 года, нашла большой отклик у действующих предпринимателей благодаря тому, что это предложение было одним из самых привлекательных на рынке.

Отмечается, что в акции могут поучаствовать компании со сроком регистрации более шести месяцев, не имеющие действующих расчетных счетов в ПАО КБ «УБРиР», а также организации, закрывшие расчетный счет за два месяца до начала акции. При этом у компании на момент выплаты не должно быть действующих ограничений или арестов.

Предложение от Яндекс Директа, в свою очередь, доступно новым клиентам сервиса при минимальном бюджете рекламной кампании от 12 тыс. руб. С более подробной информацией можно ознакомиться в оферте на оказание услуг Яндекс Директа и условиях использования промокодов.

Уточняется, что в рамках акции клиент может открыть один счет. Вознаграждение и ссылка на промокод придут не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем открытия счета. Акция действует с 9 января по 29 февраля 2024 года во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР».
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