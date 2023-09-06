УБРиР запустил новую услугу обратного эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил новую услугу — обратный эквайринг. Она подходит компаниям, принимающим товары у населения.



Как сообщает пресс-служба банка, благодаря этой услуге предприниматели могут через терминал расплачиваться с клиентами за сдачу цветного и черного металлов, сельхозпродукцию, вторсырье и поставки других товаров.



«Процесс довольно прост: в банковский терминал вставляется бизнес-карта плательщика и вводится номер банковской карты физического лица, с которым необходимо расплатиться. После этого происходит перечисление указанной суммы с карты плательщика на карту поставщика в режиме онлайн», — говорится в сообщении.



По словам директора департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберта Сынгизова, обратный эквайринг от УБРиР является полезным решением для безналичного расчета с населением за поставляемые товары.



«Услуга позволяет компаниям сделать процесс расчета законным и прозрачным. Поставщики товаров также в плюсе: они безопасно получают деньги в режиме реального времени», — отметил он.



Уточняется, что подключить обратный эквайринг можно в УБРиР. Банк предоставляет POS-терминал и бизнес-карту, чтобы предприниматели смогли переводить средства на карты физических лиц.