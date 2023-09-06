УБРиР запустил новую услугу обратного эквайринга

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 33-летия выдает ...30.11.2022 УБРиР расширил функционал услуги «Смартфон как терминал»
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать услугу «Смартфон ...19.10.2022 УБРиР ввел пониженную ставку на услугу «Смартфон как терминал»
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках акции для предпринимателей ...21.04.2022 УБРиР уменьшил для бизнеса комиссию за эквайринг
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уменьшил комиссию предпринимателям, ...27.11.2018 Количество подключенных в УБРиР терминалов для безналичной оплаты увеличилось на 31%
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2018. Эксперты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) наблюдают бурный рост спроса ...