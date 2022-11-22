УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:02

Специалисты УБРиР помогут екатеринбургским предпринимателям бесплатно открыть валютный счет

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает бизнесу начать 2023 год с акцией «Новые горизонты». Ей могут воспользоваться предприниматели, которые еще не сотрудничают с банком, но задумываются об открытии валютного счета, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Новые клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет в валюте как отдельно, так и одновременно с открытием счета в рублях. Также, по словам специалистов, предпринимателям не нужно платить за постановку на учет в банке экспортного или импортного контракта с предоставлением документов в электронном виде. Помимо этого, владельцы бизнеса могут бесплатно перевести в УБРиР уже действующий в другом банке импортный или экспортный контракт. Для этого необходимо выполнить одно условие — он должен быть открыт в китайских юанях, казахских тенге, армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, таджикских сомони или в турецких лирах. К тому же новые клиенты в течение трех месяцев смогут бесплатно пользоваться пакетом услуг РКО «Бизнес-класс».

«В 2022 году рынок финансовых услуг претерпел изменения. Некоторые предприниматели перешли на расчеты в «мягких» валютах, кто-то решил начать бизнес с дружественными странами, у кого-то изменилась логистика. И наша задача как надежного финансового партнера — поддерживать предпринимателей, предлагая им качественные и комплексные решения, в том числе для ведения внешнеэкономической деятельности. С акцией «Новые горизонты» бизнес может выгодно начать или продолжить свое дело, ощутив все плюсы от партнерства с банком», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Напомним, что по пакету «Бизнес-класс» предпринимателям доступны безлимитные внутрибанковские платежи партнерам, 50 межбанковских переводов в месяц, бесплатные переводы физлицам на сумму до 600 тыс. руб. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» и «Бизнес-юрист» по специальным условиям.

Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте УБРиР.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...

21.11.2022 УБРиР до конца ноября предлагает корпоративным клиентам бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает акцию «Теплый ноябрь» для ...

14.10.2022 УБРиР увеличил линейку доступных на бизнес-счетах валют

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) добавил новые валюты для бизнес-счетов. ...

12.09.2022 УБРиР запустил специальную акцию для предпринимателей в честь своего 32-летия

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в честь своего 32-летия запустил ...

05.07.2022 УБРиР запустил акцию для новых клиентов-предпринимателей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Жара» для новых ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (190)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18