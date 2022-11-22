Специалисты УБРиР помогут екатеринбургским предпринимателям бесплатно открыть валютный счет

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает бизнесу начать 2023 год с акцией «Новые горизонты». Ей могут воспользоваться предприниматели, которые еще не сотрудничают с банком, но задумываются об открытии валютного счета, сообщает пресс-служба финансовой организации.



Новые клиенты могут бесплатно открыть расчетный счет в валюте как отдельно, так и одновременно с открытием счета в рублях. Также, по словам специалистов, предпринимателям не нужно платить за постановку на учет в банке экспортного или импортного контракта с предоставлением документов в электронном виде. Помимо этого, владельцы бизнеса могут бесплатно перевести в УБРиР уже действующий в другом банке импортный или экспортный контракт. Для этого необходимо выполнить одно условие — он должен быть открыт в китайских юанях, казахских тенге, армянских драмах, белорусских рублях, киргизских сомах, таджикских сомони или в турецких лирах. К тому же новые клиенты в течение трех месяцев смогут бесплатно пользоваться пакетом услуг РКО «Бизнес-класс».



«В 2022 году рынок финансовых услуг претерпел изменения. Некоторые предприниматели перешли на расчеты в «мягких» валютах, кто-то решил начать бизнес с дружественными странами, у кого-то изменилась логистика. И наша задача как надежного финансового партнера — поддерживать предпринимателей, предлагая им качественные и комплексные решения, в том числе для ведения внешнеэкономической деятельности. С акцией «Новые горизонты» бизнес может выгодно начать или продолжить свое дело, ощутив все плюсы от партнерства с банком», — отметила директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Напомним, что по пакету «Бизнес-класс» предпринимателям доступны безлимитные внутрибанковские платежи партнерам, 50 межбанковских переводов в месяц, бесплатные переводы физлицам на сумму до 600 тыс. руб. Кроме того, клиенты могут воспользоваться услугами «СБИС Бухгалтерия, ЭДО, отчетность» и «Бизнес-юрист» по специальным условиям.



Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на сайте УБРиР.