УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям получить ...10.01.2023 УБРиР расширил линейку дебетовых карт и предложил клиентам премиальную карту Mir Supreme
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил линейку дебетовых карт. У ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...18.02.2022 УБРиР обновил программу кешбэка для держателей бизнес-карт MasterCard
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития обновил условия выплаты кешбэка по ...01.06.2021 УБРиР запустил акцию для держателей корпоративных карт банка
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2021. С 1 июня Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с Mastercard ...