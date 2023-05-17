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УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в размере 25% от суммы транспортных расходов при оплате услуг ГК «Деловые Линии», сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.

Максимальная сумма кешбэка составляет 5 тыс. руб. по каждой бизнес-карте (минимальная выплата — 500 руб.).

Воспользоваться предложением могут как действующие, так и новые клиенты УБРиР, открывшие счета и оформившие бизнес-карту в период проведения акции. Она действует во всех городах, где присутствует УБРиР.

«Клиенты банка смогут получить 25% от суммы покупки на свой счет с каждой транзакции. Чем чаще они будут использовать бизнес-карту УБРиР для оплаты транспортных услуг, тем больше денег вернется к ним. Уверен, наше предложение заинтересует многих предпринимателей», — отметил управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам УБРиР Денис Бабушкин.

«Среди наших клиентов много держателей бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития. Учитывая стабильный спрос на доставку со стороны предпринимателей, мы запустили совместную акцию, которая позволяет оптимизировать логистические расходы», — отметили в пресс-службе «Деловых Линий».

Акция продлится по 31 октября 2023 года.
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