УБРиР запустил акцию для предпринимателей с получением кешбэка при оплате бизнес-картой банка

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...17.05.2023 УБРиР предоставит предпринимателям кешбэк в 5% за покупки на АЗС
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает предпринимателям получить ...22.11.2022 УБРиР предложил корпоративным клиентам кешбэк 5% за доставку еды и оплату в ресторанах
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил предновогоднюю акцию для ...18.02.2022 УБРиР обновил программу кешбэка для держателей бизнес-карт MasterCard
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития обновил условия выплаты кешбэка по ...