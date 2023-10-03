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УБРиР запустил акцию для предпринимателей с получением кешбэка при оплате бизнес-картой банка

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) проводит новогоднюю акцию для предпринимателей. В рамках нее с 1 декабря 2023 года по 31 января 2024 года клиенты банка получат кешбэк в размере 10% при оплате проведения корпоратива или доставки еды в офис бизнес-картой банка.

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, при заказе в категории «Кафе и рестораны» клиентам вернется часть потраченных средств в виде кешбэка. Минимальная сумма выплаты — 500 руб., максимальная — 3 тыс. руб. Выплаты будут производиться не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

«Мы рады предложить предпринимателям возможность отметить наступающий Новый год вместе с нами. Кешбэк 10% на корпоративные мероприятия и доставку еды в офис — это наш вклад в создание праздничной атмосферы. Мы стремимся представлять актуальные и выгодные предложения, которые приносят пользу деловым партнерам. Уверен, новогодняя акция УБРиР станет приятным сюрпризом для всех участников», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Уточняется, что акция проводится во всех городах присутствия ПАО КБ «УБРиР». Поучаствовать в ней могут действующие клиенты банка, имеющие открытые расчетные счета и корпоративные карты, а также новые клиенты, открывшие счета и оформившие корпоративные карты в период проведения акции.
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