Вчера, 15:30

УБРиР предлагает предпринимателям скидки и кешбэк до 3000 рублей

УрБК, Москва, 03.09.2025. В честь своего 35-летия, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запускает несколько юбилейных акций и кешбэк предпринимателям до 3 тыс. рублей

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Так, согласно акции «Кешбэк 35%» предприниматели смогут вернуть 35% от комиссии на торговый эквайринг, оплаченной в течение двух месяцев — с 1 сентября по 31 октября. Еще от 500 до 3 000 рублей кешбэка выплатит банк за сентябрьские траты по бизнес-карте в категориях «Места общественного питания», «Бары, коктейль-бары, дискотеки, ночные клубы и таверны», «Поставщики провизии».

«УБРиР готовится к празднованию 35-летия банка, поэтому мы приготовили практичные и полезные подарки всем нашим клиентам-предпринимателям. 35% — кешбэк на траты по бизнес-карте на доставку еды или рестораны, а также 35% кешбэк на комиссию за классический торговый эквайринг. Кроме того, для действующих клиентов мы приготовили значительные скидки на подключение через интернет-банк пакетов РКО, дополнительных пакетов платежей, нефинансовых сервисов, а также на услуги онлайн-зачисления по эквайрингу», — отметил управляющий директор центра продаж корпоративным клиентам департамента корпоративного бизнеса УБРиР Сергей Логвиненко.
