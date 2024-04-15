В УБРиР появился кешбэк в размере 50% с оплаты комиссий по эквайрингу

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию «Здоровый кешбэк». Для ...20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...26.12.2023 УБРиР предлагает социально значимым видам бизнеса эквайринг по ставке от 0%
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает клиентам-предпринимателям в ...03.10.2023 УБРиР запустил новый кешбэк в преддверии перехода автомобилистов на зимние шины
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил с 1 октября новый кешбэк, ...