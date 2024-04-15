В УБРиР появился кешбэк в размере 50% с оплаты комиссий по эквайрингу

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) ввел услугу для новых клиентов-предпринимателей — кешбэк в размере 50% с оплаченной комиссии по эквайрингу по каждому договору. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



Акция называется «Приветственный кешбэк по эквайрингу». Для участия в ней необходимо подключить с 15 апреля по 30 июня 2024 года торговый эквайринг или интернет-эквайринг. По итогам месяца банк вернет клиенту на счет 50% с оплаченной комиссии по эквайрингу по каждому договору (максимальная сумма кешбэка — 3 тыс. руб. по каждому договору).



«Мы позаботились о новых клиентах, чтобы им было еще выгоднее начать использовать наш эквайринг. В УБРиР можно выбрать уже готовые решения для подключения в зависимости от сферы компании. Воспользоваться данной акцией могут предприниматели во всех городах присутствия банка», — отметил глава департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.