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УБРиР выплатит клиентам «Праздничный кешбэк» за покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выплатит клиентам «Праздничный кешбэк» за покупки по бизнес-картам в феврале. За расходы на цветы, подарки, сувениры, кейтеринг и корпоративы клиенты-предприниматели получат 5% от суммы покупки, сообщает пресс-служба банка.

«Организация праздника для сотрудников и поздравления бизнес-партнеров — часть российской корпоративной культуры. Наша акция поможет значительно снизить праздничные расходы за счет выплаты кешбэка деньгами, а не баллами. Уже в марте к вам вернутся на бизнес-карту 5% от февральских покупок. Для новых клиентов к этой акции добавляются преимущества «Приветственного кешбэка» (100%). То есть в сумме наши новые клиенты смогут вернуть до четырех тысяч рублей за обычные февральские покупки», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса УБРиР Альберт Сынгизов.

Минимальная сумма выплаты составит 500 руб., максимальная — 3 тыс. руб. Средства поступят на счет до 20 марта 2025 года.

Более подробно об акции и возможностях бизнес-карты можно узнать на сайте кредитной организации или в любом отделении финансовой организации.
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