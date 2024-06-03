УБРиР выплатит клиентам «Праздничный кешбэк» за покупки по бизнес-картам

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) объявил о начале акции для новых ...20.03.2024 УБРиР запустил акцию для предпринимателей «Приветственный кешбэк 100%»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил акцию для новых клиентов, ...01.02.2024 УБРиР ввел кешбэк в 10% на покупки по бизнес-картам
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. С 1 февраля по 10 марта владельцы бизнес-карт Уральского банка реконструкции и развития ...19.09.2023 УБРиР предложил бизнесу кешбэк за оплату транспортных расходов
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начислит своим бизнес-клиентам кешбэк в ...18.02.2022 УБРиР обновил программу кешбэка для держателей бизнес-карт MasterCard
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2022. Уральский банк реконструкции и развития обновил условия выплаты кешбэка по ...