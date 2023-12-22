В 2023 году в России было произведено более 38 млрд куриных яиц

УрБК, Москва, 22.12.2023. Подорожание куриных яиц на прилавках магазинов отметили 79% россиян, принявших участие в ...

УрБК, Москва, 16.11.2023. Запасы мяса птицы у российских сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец октября ...

Запасы мяса птицы в РФ упали на 18,2%

Производство скота и птицы на убой на Среднем Урале за четыре года снизилось на 16 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области хозяйства всех категорий произвели 253,7 ...