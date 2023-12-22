УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:21

В 2023 году в России было произведено более 38 млрд куриных яиц

УрБК, Москва, 26.01.2024. В 2023 году российские сельхозпредприятия произвели 38 млрд 056 млн штук куриных яиц, что на 1,8% больше показателя 2022 года, пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Росстата.

«Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ прошлом году по сравнению с январем-декабрем 2022 года выросло на 3,1%, до 13,29 миллиона тонн», — приводит агентство статистику. В частности, мяса птицы было произведено 6,526 млн т. (минус 0,1% по отношению к 2022 году).

Ранее УрБК писал о том, что осенью-зимой 2023 года 79% россиян отметили подорожание куриных яиц, 54% — мяса птицы. C декабря 2022 по декабрь 2023 года куриные яйца в стране выросли в цене на 46,18%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.12.2023 Повышение цен на куриные яйца отметили 79% россиян

УрБК, Москва, 22.12.2023. Подорожание куриных яиц на прилавках магазинов отметили 79% россиян, принявших участие в ...

16.11.2023 Запасы мяса птицы в РФ упали на 18,2%

УрБК, Москва, 16.11.2023. Запасы мяса птицы у российских сельскохозяйственных организаций по состоянию на конец октября ...

30.05.2022 Производство скота и птицы на убой на Среднем Урале за четыре года снизилось на 16 тыс. тонн

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2022. По итогам 2021 года в Свердловской области хозяйства всех категорий произвели 253,7 ...

12.11.2013 Объем сельхозпродукции, произведенной в Свердловской области, с начала 2013 года вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2013. С начала года объем продукции сельского хозяйства, произведенной в Свердловской ...

17.08.2011 В Свердловской области сокращается производство куриных яиц

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2011. В 2011 году производство куриных яиц в Свердловской области сократилось на 2,2% по ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»28.12.2023Лариса Шатунова: Кадастровая стоимость влияет на эффективность использования объекта недвижимости
Архив новостей
Январь 2024 (469)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18