Росстат зафиксировал снижение цен на куриные яйца и куриное мясо

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На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

С 27 ноября по 4 декабря в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,04%, до 138,74 ...

На Среднем Урале продолжают дорожать куриные яйца

УрБК, Екатеринбург, 30.11.2023. С 20 по 27 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие ...

Цены на куриные яйца в РФ за последнюю неделю выросли на 1,2%

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Росстат: за неделю цены на яйца выросли на 2,8%

УрБК, Москва, 14.11.2013. За период 6 по 11 ноября 2013 года индекс потребительских цен по оценке Росстата составил ...