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18.01.2024

Росстат зафиксировал снижение цен на куриные яйца и куриное мясо

УрБК, Москва, 18.01.2024. В период с 10 по 15 января куриные яйца подешевели на 0,2%, куриное мясо — на 0,9%. Об этом сообщается в отчете Росстата «Об оценке индекса потребительских цен с 10 по 15 января 2024 года».

«Снизились цены: на мясо кур (0,9%), пшено (0,3%), свинину, сосиски, сардельки, яйца куриные, макаронные изделия (0,2%), сахар-песок и чай черный (0,1%)», — говорится в документе. При этом цены на хлеб, сметану и вареную колбасу выросли на 0,1%.

Огурцы подорожали на 3%, помидоры — на 2%, капуста — на 1,9%, свекла — на 1,7%, бананы — на 1,5%, картофель — на 1,4%, морковь и лук — на 1,2%.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) заявила, что цены на куриные яйца в российских магазинах начали стабилизироваться благодаря появлению на рынке импортных яиц.
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