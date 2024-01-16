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16.01.2024

АКОРТ: Цены на яйца в российских магазинах стабилизируются

УрБК, Москва, 16.01.2024. Цены на куриные яйца в российских магазинах начали стабилизироваться благодаря появлению на рынке импортных яиц. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца. Также можно говорить о постепенной стабилизации ценовых предложений от производителей», — отметил И. Караваев.

Напомним, что с 1 января 2024 года Россия временно сняла пошлины на ввоз куриных яиц (15%). Яйца в РФ начали поставлять Азербайджан и Турция, а Белоруссия удвоила поставки, отмечает РИА «Новости».

Добавим, что, по данным Свердловскстата, с конца декабря 2023 по 9 января 2024 года на Среднем Урале цены на куриные яйца выросли на 2,14%, до 123,5 руб. за десяток.
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