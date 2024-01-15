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15.01.2024

В новогодние праздники за рубеж съездило на 35-40% больше россиян

УрБК, Москва, 15.01.2024. Туристический поток из России вырос в прошедшие новогодние праздники на 35-40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

Всего россияне совершили более 450 тыс. поездок. Более 100 тыс. из них пришлось на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), 90 тыс. — на Турцию. Таиланд и Египет приняли примерно по 50 тыс. человек, Шри-Ланка и Мальдивы — по 10 тыс.

Рост турпотока А. Мурадян связывает с тем, что авиаперелеты стали более доступны. В 2024 году из России можно вылететь в 40 стран — на восемь больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала авиаперевозчикам пересмотреть политику формирования цен. В результате перед новогодними праздниками в продаже появились билеты со сниженной на 7-39% стоимостью.
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