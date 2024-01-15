В новогодние праздники за рубеж съездило на 35-40% больше россиян

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Количество свердловчан, выехавших за рубеж в прошедшие новогодние каникулы, увеличилось ...12.01.2024 Российские авиакомпании перевезли 105 млн пассажиров в 2023 году
УрБК, Москва, 12.01.2024. В 2023 году российские авиаперевозчики перевезли на 2 млн пассажиров больше запланированного. ...11.01.2024 В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...22.12.2023 После рекомендации ФАС России отечественные авиакомпании начали снижать цены на билеты в новогодние праздники в диапазоне от 7% до 39%
УрБК, Москва, 22.12.2023. Отечественные авиакомпании после рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ...07.11.2023 В России за год турпоток за границу вырос на 23%
УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в ...