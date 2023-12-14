После рекомендации ФАС России отечественные авиакомпании начали снижать цены на билеты в новогодние праздники в диапазоне от 7% до 39%

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Компания «Уральские авиалинии» на период новогодних каникул снизила цены на популярные ...21.08.2020 Российские авиакомпании в связи с низким спросом почти вдвое снизили цены на внутренние перелеты
УрБК, Москва, 21.08.2020. В связи с низким спросом на авиабилеты крупнейшие российские перевозчики почти вдвое снизили ...24.12.2019 «Уральские авиалинии» снизили цены на перелет из Москвы в Ларнаку и обратно
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на перелет из Москвы в Ларнаку и ...31.05.2018 ФАС не нашла признаков завышения цен на авиабилеты на рейсах на матчи ЧМ-2018
УрБК, Москва, 31.05.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подвела итоги мониторинга цен на авиабилеты в ...16.02.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила специальные цены на билеты Екатеринбург — Тель-Авив
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила специальное предложение на направлении ...