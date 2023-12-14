После рекомендации ФАС России отечественные авиакомпании начали снижать цены на билеты в новогодние праздники в диапазоне от 7% до 39%

УрБК, Москва, 22.12.2023. Отечественные авиакомпании после рекомендации Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России снизили цены на некоторые авиабилеты в период новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



ФАС проанализировала результаты мониторинга (изучались более чем 330 наиболее востребованных маршрутов) деятельности российских авиаперевозчиков и порекомендовала им пересмотреть политику формирования цен. В результате в продаже появились билеты по сниженным на 7-39% ценам.



«На сегодняшний день в продаже появились билеты эконом-класса со сниженной ценой в направлении юга России, регионов Северного Кавказа, а также в крупнейшие города страны и обратно в период новогодних праздников», — сообщает пресс-служба ФАС России.



В ведомстве отмечают, что мониторинг специалисты службы ведут постоянно.