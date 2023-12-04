УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:41

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал коммунальные службы за неудовлетворительную уборку снега

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал работу коммунальных служб города по уборке снега с улиц неудовлетворительной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Таких снегопадов не было уже много лет, но это не может стать оправданием. Темпы уборки коммунальными службами неудовлетворительны, особенно в части вывоза снега», — заявил А. Орлов на профильном заседании.

По словам заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, в среднем с улиц Екатеринбурга вывезли 16,7% выпавшего снега. Хуже всего дела обстоят в Верх-Исетском и Кировском районах (по 7,2% и 15,7% от планового показателя соответственно). Лучше всего — в Орджоникидзевском и Чкаловском районах (там выполнено более 20%).

«Впереди выходные — машин на дорогах станет меньше, будет возможно свободно убрать улицы. Ближайшие два дня вы, коллеги, не отдыхаете. Достаточно того, что на новогодних каникулах вы работали спустя рукава. Ситуация должна быть исправлена», — подытожил заседание А. Орлов.

Ранее УрБК писал, что глава Екатеринбурга распорядился эвакуировать на штрафстоянку мешающие работе спецтехники припаркованные с нарушениями ПДД автомобили.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.12.2023 Из Екатеринбурга за выходные вывезли 11 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Из Екатеринбурга на полигоны за прошедшие выходные вывезли более 11 тыс. т снега. ...

01.04.2022 На уборку Екатеринбурга от последствий снегопада 1 апреля вышли 400 рабочих и 181 единица спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. На уборку улиц города от последствий снегопада сегодня выведено 400 сотрудников ...

14.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...

11.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 11 февраля вышли 363 рабочих и 207 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В ходе совещания, посвященного уборке улиц и дорог Екатеринбурга, глава города Алексей ...

28.01.2022 Уборкой улиц Екатеринбурга сегодня занимаются 399 рабочих и 211 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На уборку дорог и улиц Екатеринбурга от снега и наледи 28 января вышли 399 рабочих и ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18