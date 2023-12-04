Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал коммунальные службы за неудовлетворительную уборку снега

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Из Екатеринбурга за выходные вывезли 11 тыс. тонн снега

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Из Екатеринбурга на полигоны за прошедшие выходные вывезли более 11 тыс. т снега. ...

На уборку Екатеринбурга от последствий снегопада 1 апреля вышли 400 рабочих и 181 единица спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2022. На уборку улиц города от последствий снегопада сегодня выведено 400 сотрудников ...

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 384 рабочих и 216 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2021. По данным синоптиков, за прошедшие выходные в Екатеринбурге выпало 15,6 мм осадков, что ...

На уборку улиц Екатеринбурга 11 февраля вышли 363 рабочих и 207 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В ходе совещания, посвященного уборке улиц и дорог Екатеринбурга, глава города Алексей ...

Уборкой улиц Екатеринбурга сегодня занимаются 399 рабочих и 211 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. На уборку дорог и улиц Екатеринбурга от снега и наледи 28 января вышли 399 рабочих и ...