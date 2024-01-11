Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился эвакуировать мешающие проезду снегоуборочной техники автомобили

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что на время снегоуборочной кампании автомобили, припаркованные вопреки временно установленным запрещающим знакам, будут эвакуироваться на штрафстоянку. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



«Выставлять знаки с указанием сроков запрета будут за сутки до начала уборки», — подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.



В администрации отмечают, что такой подход себя хорошо зарекомендовал во время очистки улицы Луначарского 10 января — после того, как водители по требованию ГИБДД убрали свои машины, два фронтальных погрузчика и четыре самосвала вывезли в короткие сроки с участка по улице Шевченко до улицы Короленко порядка 25 т снега.



Также из-за снегопадов автомобилисты, увязнув на рельсах, блокировали проезд общественного транспорта. В частности, в период с 23 декабря 2023 по 9 января 2024 года на трамвайном маршруте № 1 произошло 26 случаев выезда машин на рельсы, которые заблокировали движение в суммарном значении более чем на восемь часов.



В целом по городу за этот период автомобилисты выехали на рельсы и остановили движение трамваев 86 раз, а суммарное время блокировки движения превысило 33 часа.



Напомним, что за выезд на рельсы предусмотрен штраф или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.