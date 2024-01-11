Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился эвакуировать мешающие проезду снегоуборочной техники автомобили

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Из Екатеринбурга на полигоны за прошедшие выходные вывезли более 11 тыс. т снега. ...28.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...22.01.2021 ГИБДД Екатеринбурга предупредила водителей об ответственности за припаркованные в неположенных местах автомобили
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. ГИБДД Екатеринбурга в связи с предстоящей на этих выходных уборкой города от снега ...09.08.2019 В Екатеринбурге до сентября закрыли движение транспорта по улице Шевченко
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2019. В Екатеринбурге до 1 сентября закрыли движение транспорта по улице Шевченко от улицы ...