Коммунальными авариями в Екатеринбурге и Ключевске заинтересовался Следственный комитет

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В ночь на 10 января (около 23.30 9 января) в работе котла котельной «Южная» произошел ...09.01.2024 Прокуратура начала проверку в связи с аварией в котельной «Южная» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга начала проверку в связи со снижением ...09.01.2024 В администрации Екатеринбурга рассказали о ликвидации коммунальной аварии в Чкаловском районе
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он ...09.01.2024 Жители поселка Ключевск в Свердловской области остались без отопления из-за двух коммунальных аварий в местной котельной
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Жители поселка Ключевск остались без отопления из-за двух коммунальных аварий. По ...08.02.2017 Жители 129 домов в Екатеринбурге провели ночь без отопления из-за аварии
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Накануне вечером в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга из-за коммунальной аварии без тепла ...