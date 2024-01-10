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10.01.2024

Коммунальными авариями в Екатеринбурге и Ключевске заинтересовался Следственный комитет

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Следственные отделы по Чкаловскому району Екатеринбурга и по Березовскому Следственного управления СК России по Свердловской области начали проверки по фактам нарушения нормативов отопления жилых домов в поселке Ключевск (Березовский ГО) и зоне ответственности котельной «Южная» в Екатеринбурге. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального СУ СК России.

Ранее УрБК сообщал, что в результате двух коммунальных аварий в котельной в поселке Ключевск часть домов осталась без отопления, а в некоторых температура упала до 11 градусов по Цельсию (при нормативе в 18 градусов).

В котельной «Южная» также произошло две аварии котла в ночь на 9 января и в ночь на 10 января, в результате чего температура в домах, которые обслуживает котельная, упала ниже нормативов.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко дал официальный комментарий по поводу сложившейся 9 января ситуации. Прокуратура же Чкаловского района Екатеринбурга начала по факту коммунальной аварии проверку.
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