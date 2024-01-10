Коммунальными авариями в Екатеринбурге и Ключевске заинтересовался Следственный комитет

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УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Накануне вечером в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга из-за коммунальной аварии без тепла ...