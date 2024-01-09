В администрации Екатеринбурга рассказали о ликвидации коммунальной аварии в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он рассказал о ликвидации аварии в котельной «Южная» в Чкаловском районе.



Вечером 8 января в одном из двух котлов котельной было зафиксировано повреждение. На время его ремонта в котельной были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы были завершены в 23.25 по местному времени. Полностью котельная работу не останавливала, подчеркнул В. Гейко.



Последствия аварии коснулись жителей 234 жилых домов (около 31,5 тыс. жителей микрорайонов Уктус, Вторчермет, РТИ и Шинный). Также в зоне действия котельной находится восемь детских садов и две школы.



По словам спикера, учебные учреждения 9 января работают в штатном режиме. Сотрудники коммунальных служб проверяют все поступившие от граждан обращения, контактируют со старшими домов. Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняют специалисты.