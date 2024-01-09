УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

В администрации Екатеринбурга рассказали о ликвидации коммунальной аварии в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он рассказал о ликвидации аварии в котельной «Южная» в Чкаловском районе.

Вечером 8 января в одном из двух котлов котельной было зафиксировано повреждение. На время его ремонта в котельной были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы были завершены в 23.25 по местному времени. Полностью котельная работу не останавливала, подчеркнул В. Гейко.

Последствия аварии коснулись жителей 234 жилых домов (около 31,5 тыс. жителей микрорайонов Уктус, Вторчермет, РТИ и Шинный). Также в зоне действия котельной находится восемь детских садов и две школы.

По словам спикера, учебные учреждения 9 января работают в штатном режиме. Сотрудники коммунальных служб проверяют все поступившие от граждан обращения, контактируют со старшими домов. Что стало причиной аварии, в настоящее время выясняют специалисты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2018 В Екатеринбурге 500 домов были отключены от горячей воды из-за поломки на котельной «Юг-Энергосервис»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Екатеринбурге 500 домов на Вторчермете были отключены от системы горячего ...

14.06.2017 В Чкаловском районе Екатеринбурга десятки жилых домов вторую неделю остаются без горячей воды

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. Жители десятков многоквартирных домов Чкаловского района Екатеринбурга вторую неделю ...

24.11.2015 В Екатеринбурге ликвидирована коммунальная авария на улице Таватуйской

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2015. В Екатеринбурге завершились работы по ликвидации повреждения на магистральном ...

06.10.2015 В Чкаловском районе из-за аварии без горячей воды осталось 400 домов

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге из-за аварии на котельной ООО «ТЭК «Чкаловский» без горячей воды ...

24.12.2014 В Чкаловском районе из-за аварии несколько домов остались без холодной воды

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2014. В микрорайоне Шинный накануне вечером несколько домов остались без холодного ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18