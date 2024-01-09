В администрации Екатеринбурга рассказали о ликвидации коммунальной аварии в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2018. В Екатеринбурге 500 домов на Вторчермете были отключены от системы горячего ...14.06.2017 В Чкаловском районе Екатеринбурга десятки жилых домов вторую неделю остаются без горячей воды
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2017. Жители десятков многоквартирных домов Чкаловского района Екатеринбурга вторую неделю ...24.11.2015 В Екатеринбурге ликвидирована коммунальная авария на улице Таватуйской
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2015. В Екатеринбурге завершились работы по ликвидации повреждения на магистральном ...06.10.2015 В Чкаловском районе из-за аварии без горячей воды осталось 400 домов
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге из-за аварии на котельной ООО «ТЭК «Чкаловский» без горячей воды ...24.12.2014 В Чкаловском районе из-за аварии несколько домов остались без холодной воды
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2014. В микрорайоне Шинный накануне вечером несколько домов остались без холодного ...