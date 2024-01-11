В Екатеринбурге энергетики «Т Плюс» отчитались о восстановлении параметров отпуска тепла с котельной «Южная»

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УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Следственные отделы по Чкаловскому району Екатеринбурга и по Березовскому Следственного ...

В Екатеринбурге произошел сбой в работе котельной «Южная»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. В ночь на 10 января (около 23.30 9 января) в работе котла котельной «Южная» произошел ...

В администрации Екатеринбурга рассказали о ликвидации коммунальной аварии в Чкаловском районе

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко провел брифинг, в ходе которого он ...

Жители поселка Ключевск в Свердловской области остались без отопления из-за двух коммунальных аварий в местной котельной

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Жители поселка Ключевск остались без отопления из-за двух коммунальных аварий. По ...

В Чкаловском районе из-за аварии без горячей воды осталось 400 домов

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге из-за аварии на котельной ООО «ТЭК «Чкаловский» без горячей воды ...