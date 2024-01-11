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11.01.2024

В Екатеринбурге энергетики «Т Плюс» отчитались о восстановлении параметров отпуска тепла с котельной «Южная»

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Энергетики ПАО «Т Плюс» вновь заявили о восстановлении параметров отпуска тепла с котельной «Южная». Об этом сообщает пресс-служба теплоснабжающей организации.

«Котельная «Южная» работает в штатном режиме. Работают два водогрейных котла, отпуск тепла потребителям микрорайона Уктус производится согласно температурного графика», — говорится в сообщении.

Специалисты также напомнили, что 8 и 9 января силами двух бригад Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» производился ремонт поверхности нагрева водогрейного котла. При этом, по словам теплоэнергетиков, подача тепла и горячей воды потребителям на время работ не прекращалась — отпуск тепла осуществлялся вторым котлом.

В настоящее время энергетики совместно со специалистами управляющих организаций проводят мониторинг температурного режима в жилых домах и социальных учреждениях микрорайона.

Напомним, что вечером 8 января в одном из двух котлов котельной «Южная» в Чкаловском районе было зафиксировано повреждение. На время его ремонта в котельной были снижены параметры тепла и горячей воды. Ремонтные работы были завершены в 23.25 по местному времени. Однако в ночь на 10 января (около 23.30 9 января) в работе котла котельной «Южная» снова произошел сбой.

В компании «Т-Плюс» отметили, что причиной сбоя стало повреждение поверхности нагрева, в результате чего система автоматической защиты отключила котел. К 05.00 утра 10 января неполадки были устранены, и в 06.30 котел был запущен.

Последствия аварии коснулись жителей 234 жилых домов (около 31,5 тыс. жителей микрорайонов Уктус, Вторчермет, РТИ и Шинный). Также в зоне действия котельной находится восемь детских садов и две школы.

Администрация города призывает жителей квартир, температура в которых ниже нормативной (+18 градусов по Цельсию), обращаться в управляющую компанию для фиксации ситуации и перерасчета ЖКУ.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга начал проверку по факту нарушения нормативов отопления жилых домов в зоне ответственности котельной «Южная» в Екатеринбурге.
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